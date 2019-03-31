Предпринята попытка ракетного обстрела Западного Негева из Газы

Сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали в израильских населенных пунктах, расположенных на границе с Газой.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что сирены прозвучали в населенных пунктах региональных советов Шаар а-Негев и Сдот Негев. Военные проверяют причину срабатывания системы "Цева Адом".

Источники в секторе Газы утверждают, что с северной части палестинского анклава в сторону Израиля были запущены две ракеты.

Местные жители утверждают, что слышали, по крайне мере, один взрыв.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в сторону Израиля была запущена одна ракета, она упала на территории сектора. Армейская пресс-служба подтвердила, что был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы, однако она не достигла территории Израиля.

Палестинское агентство PNA пишет, что ракетами повреждено пограничное заграждение.

Предыдущий ракетный обстрел израильской территории был осуществлен прошлой ночью. Ракеты разорвались на незастроенной местности в Эшколе, в результате обстрела никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был.

В ответ танки ЦАХАЛа обстреляли позиции боевиков ХАМАСа. Информация подтверждена пресс-службой ХАМАСа. ПИЦ уточняет: танки ЦАХАЛа обстреляли четыре объекта боевиков "Хамас аль-Таджур" и "Мзэрин", расположенные к востоку от Дир аль-Балаха и к востоку от города Газа, а также позицию к востоку от Джур аль-Дика. Судя по сообщению ПИЦ, по позициям боевиков были выпущены не менее пяти танковых снарядов. Причинен ущерб. Никто не пострадал.

Утром 31 марта власти Израиля открыли КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

В воскресенье, 31 марта, в Газе проходят похороны участников "марша миллионов", погибших в результате столкновений около границы сектора 29-30 марта.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что хоронят четверых погибших и называет их имена: Мухаммад Джихад Саад (20), Нидаль Амар Амара (17), Тамир Хашим Абу аль-Хаир (17) и Билаль Махмуд Шабан ан-Наджар (17).

В то же время российское агентство РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Газы пишет о пятом погибшем – подростке 13 лет.

ПИЦ не сообщает о пятом убитом. Минздрав Газы распространил информацию о четверых погибших и 316 раненых, среди которых 14 в тяжелом состоянии. При этом отмечается, что в больницы доставлены участники "марша" с отравлениями слезоточивым газом, с осколочными и пулевыми ранениями.

В "марше миллионов", по данным ЦАХАЛа, участвовали до 40 тысяч человек. В основном, марш проходил мирно.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 72 обстрела. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых (по состоянию на 31 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





