В Яффо застрелены мужчина и женщина

Поздно вечером во вторник, 30 мая, на улице Альберт Киосо в Яффо в автомобиле были смертельно ранены мужчина и женщина.

Бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила раненых в больницу "Вольфсон" в Холоне, где врачи были вынуждены констатировать смерть пострадавших, получивших смертельные огнестрельные ранения.

По состоянию на утро 31 мая, о задержании подозреваемых в этом преступлении не сообщается.

Известно, что были убиты мужчина 30-40 лет и женщина 37 лет (жительница Тель-Авива). Их имена пока не публикуются.