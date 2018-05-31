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31 мая 2018 г.
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Элькин: я твердо намерен баллотироваться на пост мэра Иерусалима

время публикации: 15:43 | последнее обновление: 16:30 блог версия для печати фото
Элькин: твердо намерен баллотироваться на пост мэра Иерусалима
Элькин: я твердо намерен баллотироваться на пост мэра Иерусалима
Элькин: я твердо намерен баллотироваться на пост мэра Иерусалима

В четверг, 31 мая, министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин заявил о том, что он твердо намерен баллотироваться на пост мэра столицы.

"Я твердо намерен баллотироваться на пост мэра Иерусалима и рассчитываю на поддержку "Ликуда" и главы правительства", – сказал Элькин.

Он добавил, что готов отказаться от высокопоставленной должности министра и члена военно-политического кабинета ради Иерусалима, потому что "Иерусалим – это вызов национального уровня, имеющий высшую ценность".

Ранее министр транспорта Исраэль Кац и нынешний мэр Иерусалима Нир Баркат заявили, что они поддерживают кандидатуру Элькина на пост мэра столицы. Биньямин Нетаниягу пока не высказывался по этому поводу.

Месяц назад в интервью NEWSru.co.il Зеэв Элькин говорил: "После того, как Нир Баркат заявил, что не намерен баллотироваться на третий срок, ко мне обратилось много людей с предложением выдвинуть кандидатуру от "Ликуда" на следующих выборах. Ко мне обращались те, кто находятся сегодня в национальной политике, в том числе лидеры нескольких партий, и те, кто сегодня находятся в муниципальной политике. Я всерьез взвешиваю это предложение, несмотря на то, что у меня нет никаких причин быть недовольным своим нынешним положением или искать себе рабочее место: я руковожу двумя министерствами, вхожу в состав узкого военно-политического кабинета. Мне есть чем заняться. Но Иерусалим – это нечто особое, поэтому даже несмотря на формальное понижение статуса из министра в мэры – Иерусалим заслуживает того, чтобы взвесить это всерьез. Речь идет о нашей столице, городе, имеющем много проблем, нуждающихся в решении. Это и бюджетные проблемы, с которыми город сталкивается вот уже три года подряд, причем не только из-за проблем в отношениях между мэром столицы и министром финансов. Жители города недовольны услугами муниципалитета, в последнем опросе по этому параметру Иерусалим занял последнее место. Есть над чем работать".

Напомним, что Давид Амсалем ("Ликуд") несколько недель назад заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Иерусалима. Таким образом, Элькин, по всей видимости, станет единым кандидатом от "Ликуда". В случае победы он будет первым мэром столицы Израиля – выходцем из бывшего СССР.

Напомним, что с 1967-го года, после объединения западного и восточного Иерусалима, пост мэра столицы Израиля занимали: Тедди Коллек (1967-1993), Эхуд Ольмерт (1993-2003), Ури Луполянски (2003-2008), Нир Баркат (2008-2018, нынешний мэр).

Зеэв Элькин родился 3 апреля 1971 года в Харькове. Изучал математику в Харьковском государственном университете с 1987 по 1990 год. Репатриировался в Израиль в декабре 1990 года. В армии не служил. Учился в Еврейском университете в Иерусалиме, где получил степень бакалавра по математике и магистра по истории. В конце 1990-х годов Зеэв Элькин был назначен советником генерального директора "Сохнута" по вопросам российского еврейства. Весной 2006 года стал депутатом Кнессета от партии "Кадима". В 2008-м перешел в "Ликуд". Дважды избирался в Кнессет по списку партии "Ликуд". Занимал посты министра абсорбции, министра по вопросам защиты окружающей среды и по делам Иерусалима. Женат, воспитывает пятерых детей.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2018 г.
Исраэль Кац и Нир Баркат поддержали кандидатуру Зеэва Элькина на пост мэра Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2018 г.
Депутат Нахман Шай объявил о намерении баллотироваться на пост мэра Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 мая 2018 г.
Глава коалиции Давид Амсалем не выдвинет свою кандидатуру на пост мэра Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 апреля 2018 г.
Партия НДИ заявляет, что не выдвигала своего кандидата на пост мэра Иерусалима
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 апреля 2018 г.
"Иерусалим - больше, чем город". Интервью с Зеэвом Элькиным







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