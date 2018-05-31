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В Израиле

ЦАХАЛ опубликовал новые данные об ударах по целям в Газе

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати фото
База военно-морских сил ХАМАСа в Газе (уничтожена 29 мая 2018 года)
Склад вооружений и боеприпасов в Газе (уничтожен 29 мая 2018 года)
Склад беспилотных летательных аппаратов (уничтожен 29 мая 2018 года)

Утром в четверг, 31 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля предоставила дополнительную информацию о целях, которые были поражены в секторе Газы 29-30 мая в ответ на ракетно-минометные обстрелы израильской территории.

- Обстрелы из Газы и удары ЦАХАЛа. Видео и фоторепортаж

ЦАХАЛ передал в СМИ снимки некоторых объектов, которые были уничтожены ударами с воздуха: 1) база военно-морских сил ХАМАСа, 2) склад вооружений и боеприпасов, 3) склад беспилотных летательных аппаратов.

Военные подчеркивают, что инфраструктуре террора в Газе был нанесен существенный материальный ущерб. В частности, после этих атак ХАМАС лишился своих военно-морских баз, которые использовались для подготовки атак на Израиль.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что за сутки противостояния в Газе, 29-30 мая, были атакованы 65 целей. Атаки совершались с использованием боевых самолетов, вертолетов и иных летательных аппаратов. Удары наносились по объектам боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада". Был уничтожен "туннель джихада", который вел из Газы на территорию Египта, а затем на израильскую территорию, в сторону КПП "Керем Шалом". Согласно источникам в Газе, были атакованы базы боевиков "Аль-Бурак", "Малик", "Фаджр", "Арафат", "Бадр". Был уничтожен оперативный штаб боевиков на севере Газы. Военные заявляют, что был атакован склад, где хранились мультикоптеры, которые предназначались для использования в террористических целях, мастерская по производству ракет и двигателей для них, современные морские боеприпасы, а также военные объекты, учебные комплексы и объекты по производству боеприпасов.

Начиная с 6 утра 30 мая, стороны вернулись вернулись к соблюдению режима прекращения огня. Впрочем, власти Израиля заявляют, что никакого перемирия нет. Днем 30 мая источники в Газе сообщали, что израильские военные обстреляли наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа около границы, ЦАХАЛ это сообщение не комментировал.

Вечером 30 мая из северной части сектора Газы вновь были запущены воздушные змеи, к которым были привязаны емкости с горящей зажигательной смесью. Их падение на израильской территории привело к пожару на поле, где растет пшеница.

По разным данным, за одни сутки 29-30 мая из сектора Газы было выпущено по израильской территории от 100 до 150 минометных снарядов и ракет (точной информации от пресс-службы ЦАХАЛа, по состоянию на утро 31 мая, не поступало). Впервые после лета 2014 года ракеты, выпущенные из Газы, достигли городов Офаким, Нетивот и Ашкелон.

Десятки ракет были сбиты системой ПРО "Железный купол". По предварительной оценке, около 80% ракет, летевших на населенные районы, были перехвачены. Тем не менее, многие ракеты достигли целей, причинив ущерб.

В результате ракетно-минометных обстрелов из Газы 29-30 мая были ранены четыре человека, в их числе трое военнослужащих. Еще несколько человек получили травмы при попытках укрыться от обстрелов. Примерно десяти потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Судя по имеющимся сведениям, инфраструктурам ХАМАСа и "Исламского джихада" в результате действий ЦАХАЛа причинен значительный ущерб. Однако не было ни одного сообщения об убитых или раненых за эти сутки в Газе в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов.

В израильских силовых структурах ожидают активизации противостояния на границе Газы в третью пятницу Рамадана, 1 июня, и в так называемый "день Наксы", 5 июня, когда палестинские арабы вспоминают о проигранной против Израиля Шестидневной войне 1967 года.

В израильском оборонном ведомстве заявляют, что армия продолжит жестко реагировать на любые провокации на границе сектора Газы. В то же время, в силовых структурах дают понять, что для Израиля в настоящее время приоритетным является обеспечение спокойствия на северных границах, где возможны вооруженные провокации со стороны "Хизбаллы" и иранских сил "Эль-Кудс", действующих в Сирии.



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