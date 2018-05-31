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ЦАХАЛ: ХАМАС использовал для "боевого туннеля" цемент, полученный от ООН

время публикации: 17:44 | последнее обновление: 17:53 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ: ХАМАС использовал для "боевого туннеля" цемент, полученный от ООН
ЦАХАЛ: ХАМАС использовал для "боевого туннеля" цемент, полученный от ООН
ЦАХАЛ: ХАМАС использовал для "боевого туннеля" цемент, полученный от ООН

Пресс-служба Армии обороны Израиля направила в СМИ фотографию мешка из-под цемента, найденного в туннеле террористов, разрушенном 29 мая. Судя по маркировке, хамасовцы использовали цемент, переданный в Газу Агентством ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA).

По маркировке на мешке также можно установить дату, когда он был доставлен в сектор Газы. Военные сообщают, что этот мешок с цементом пересек КПП "Керем Шалом" на этой неделе. То есть строительные работы велись в последние дни.

Как сообщалось ранее, 29 мая израильские ВВС уничтожили "туннель джихада", который вел из Рафаха в секторе Газы через Египет в Израиль. Этот туннель боевики использовали и для проникновения на египетскую территорию.

Туннель был обнаружен, когда его довели почти до КПП "Керем Шалом", через который доставляются грузы в сектор Газы.

Протяженность этого туннеля на израильской территории составляла на момент уничтожения около 900 метров.

Это второй уничтоженный туннель боевиков, который вел к "Керем Шалом" и десятый с октября 2017 года, заявляют израильские военные.



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