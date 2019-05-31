Опрос NEWSru.co.il: НДИ усиливается, "Кахоль Лаван" слабеет, за "правительство без харедим"

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Израиль идет на новые выборы: кто виноват, кто проиграет, кто победит".

В опросе, который проводился в течение одних суток, 30-31 мая, приняли участие 7.372 респондента (6.242 из них ответили на все 20 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса – 60% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). 19% относят себя к крайне правым, 12% – к центристам, 3% – к умеренно левым (левоцентристам), менее 1% – к крайне левым. 5% затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

Отношение к повторным выборам

Большинство опрошенных, 56%, огорчает то, что Израиль идет на повторные выборы. 51% респондентов возлагают ответственность за это на Биньямина Нетаниягу, 50% – на лидеров ультрарелигиозных партий, 35% – на Авигдора Либермана. Менее 7% считают, что виноваты лидеры правого блока "Ихуд Мифлагот а-Ямин". 4% считают ответственными лидеров центристского блока "Кахоль Лаван".

33% опрошенных полагают, что повторные выборы помогут выйти из политического тупика. 27% считают, что это не поможет. 40% затрудняются с прогнозом.

Отношение к критическим заявлениям

72% согласны с утверждением Либермана о том, что "Ликуд" "капитулировал перед ультраортодоксами". 22% не согласны.

При этом только 14% согласны с заявлением Нетаниягу "Либерман обманывает своих избирателей, он левый". 76% с этим не согласны.

Лишь 17% согласны с мнением, что главной причиной отказа Либермана идти на уступки в ходе коалиционных переговорах была личная неприязнь к Нетаниягу. 65% с таким мнением не согласны.

За кого проголосуют

85% участников опроса заявили, что уже определились, за какую партию или блок они будут голосовать на выборах в Кнессет 22-го созыва. 6% не определились. Почти 5% заявляют, что не будут голосовать.

Был задан вопрос: " За какую партию или блок вы намерены голосовать на выборах в Кнессет 22-го созыва?"

48% заявили, что проголосуют за партию "Наш дом Израиль" (незадолго до объявления о повторных выборах 44% наших читателей были готовы поддержать НДИ). Напомним, что на выборах в Кнессет 21-го созыва, прошедших 9 апреля, партия НДИ получила 31% голосов наших читателей.

За союз "Ликуда" и Кулану" готовы голосовать 25% участников опроса (неделю назад "Ликуд" по нашему опросу получал 19% голосов, "Кулану" – 3%; таким образом и поддержка блока Нетаниягу после объявления о повторных выборах тоже немного возросла). На выборах в Кнессет 21-го созыва "Ликуд" получил 27% голосов наших читателей, "Кулану" – 6%.

За блок "Кахоль Лаван" теперь готовы голосовать только 10% наших читателей (еще неделю назад таких было 19%). На реальных выборах 9 апреля этот блок получил 21% голосов наших читателей.

Прочие партии и блоки получают существенно меньше голосов нашей аудитории: "Зеут" – 2% (6% по итогам выборов), "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 2% (2%), "А-Ямин а-Хадаш" – 1,5% (3%). Прочие партии и блоки получили менее чем по 1% голосов наших читателей.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют 16,2 мандата (из 120), при уровне голосования равной средней по Израилю. Эта оценка подтвердилась числом мандатов НДИ по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва: за НДИ голосовали 31% наших читателей, эта партия получила 5 мандатов (16,2х0,31=5,022). Таким образом, если бы выборы состоялись сейчас, то НДИ могла бы рассчитывать на 7-8 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей (16,2х0,48=7,776). Однако и после ухода Либермана с поста министра обороны из-за несогласия с действиями Нетаниягу в отношении Газы и ХАМАСа поддержка НДИ резко возросла, но позже, ближе к выборам она существенно снизилась.

Кого хотят видеть премьером, кого хотят видеть в коалиции

Был задан вопрос "Кого из названных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" 40% проголосовали за Биньямина Нетаниягу, 21% – за Авигдора Либермана, 10% – за Бени Ганца. 20% – за неназванного другого лидера.

В будущей правящей коалиции наши читатели хотели бы видеть, прежде всего: "Ликуд"/"Кулану" – 72%, "Наш дом Израиль" – 69%, "Кахоль Лаван" – 36%, "А-Ямин а-Хадаш" – 33%, "Ихуд Мифлагот а-Ямин" – 31%.

Категорически не хотели бы видеть в будущей правящей коалиции: арабские партии – 72%, "Яадут а-Тора" – 65%, ШАС – 65%, МЕРЕЦ – 60%, "Авода" – 41%.

Для 50% опрошенных важно присутствие русскоязычных кандидатов в списке партии, за которую они хотели бы голосовать. Для 46% – неважно.

70% опрошенных поддерживают идею создания "правительства национального единства" без ультраортодоксальных партий. 19% – не поддерживают.

Прогнозы

35% считают, что на выборах в Кнессет 22-го созыва явка избирателей будет ниже, чем на выборах в Кнессет 21-го созыва. 27% полагают, что явка вырастет. 22% – что явка не изменится.

47% считают, что арабские партии вновь объединятся в единый список накануне новых выборов. 13% полагают, что этого не произойдет.

Участников опроса попросили дать прогноз: какие партии и блоки выиграют от проведения повторных выборов. Чаще прочих называли: НДИ – 59%, "Ликуд"/"Кулану" – 30%, "Кахоль Лаван" – 24%, "А-Ямин а-Хадаш" – 22%, арабские партии – 15%.

66% опрошенных уверены, что после повторных выборов число депутатских мандатов НДИ увеличится. Только 9% считают, что представительство НДИ в Кнессете уменьшится. 11% думают, что НДИ не пройдет электоральный барьер.

54% считают, что наибольшее число депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва наберет блок "Ликуд"/"Кулану". И только 16% верят, что лидером станет блок "Кахоль Лаван". 13% думают, что эти блоки наберут равное число мандатов.

52% полагают, что после выборов в Кнессет 22-го созыва Биньямин Нетаниягу вновь станет премьер-министром. И только 8% верят, что этот пост займет Бени Ганц. 5% считают, что будет соглашение о ротации между Нетаниягу и Ганцем. 10% считают, что пост премьера достанется кому-то другому. 25% затрудняются с прогнозом.





