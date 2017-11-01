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В Израиле

СМИ: сотрудники МИДа против выхода Израиля из UNESCO

время публикации: 31 октября 2017 г., 21:12 | последнее обновление: 31 октября 2017 г., 21:37 блог версия для печати фото
СМИ: сотрудники МИДа против выхода Израиля из UNESCO
СМИ: сотрудники МИДа против выхода Израиля из UNESCO
Одри Азулай

По информации 10-го канала ИТВ, профессиональные дипломаты выступают против решения главы правительства о выходе Израиля из UNESCO.

В материале Барака Равида отмечалось, что в новостной редакции 10-го канала имеется протокол совещания, состоявшегося в МИДе спустя три дня после того, как на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил, что "Израилю нечего искать в театре абсурда, в который превратилось UNESCO" и через две недели после того, как он отдал распоряжение МИДу подготовиться к процессу выхода из этой международной организации.

Совещание в МИДе проходило под председательством гендиректора Юваля Ротема, который отвечает за подготовку к выходу Израиля из UNESCO. Из протоколов следует, что профессиональные дипломаты, занимающие руководящие посты в МИДе, считают, что руководству страны необходимо еще раз подумать о целесообразности этого шага. Дипломаты предупреждают: если Израиль выйдет из UNESCO, ему будет крайне тяжело вернуться в эту организацию.

Профессиональные дипломаты считают, что в случае, если Израиль захочет остаться в статусе наблюдателя, что упростит процесс возвращения к членству в будущем, еврейскому государству придется заручиться поддержкой большинства государств-членов, включая арабские и мусульманские страны. Шансы на успех при таком голосовании у Израиля мизерные. Поэтому сотрудники МИДа предупреждают: США после выхода из организации останутся в статусе наблюдателя, а Израиль - окажется вне рамок организации.

В репортаже отмечалось, что новая гендиректор UNESCO Одри Азулай в настоящий момент находится в Вашингтоне с тем, чтобы найти решение, которое бы позволило США остаться в организации.

12 октября госдепартамент объявил о выходе США из UNESCO в связи с предвзятым отношением к Израилю. В тот же день глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу отдал соответствующее распоряжение израильскому МИДу. Нетаниягу похвалил президента США Дональда Трампа за "смелое и высокоморальное решение" покинуть организацию, превратившуюся в "театр абсурда".



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Западные СМИ: Трамп не осознает ценность UNESCO
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 октября 2017 г.
НДИ: Решение США о выходе из UNESCO – предупреждение антиизраильским организациям
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 октября 2017 г.
Нетаниягу распорядился подготовиться к процессу выхода из UNESCO
// NEWSru.co.il // В мире // 12 октября 2017 г.
США вышли из состава UNESCO в связи с нападками на Израиль







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