Подрыв туннеля террористов на границе с Газой: затишье под угрозой

Ночь на вторник, 31 октября, прошла без особых происшествий, несмотря на опасения по поводу возможной эскалации на юге Израиля после неожиданных результатов подрыва ЦАХАЛом террористического туннеля.

Учеба в школах населенных пунктов, расположенных неподалеку от сектора Газы, проходит по обычному расписанию.

Утром в Газе прошли похороны погибших боевиков.

Израильские обозреватели отмечают, что на текущий момент ни Израиль, ни контролирующая сектор Газы террористическая организация ХАМАС не заинтересованы в вооруженном столкновении, однако в данном случае ситуация может выйти из-под контроля вопреки желанию обеих сторон.

Йоав Лимор в газете "Исраэль а-Йом" пишет, что ЦАХАЛ предпринял все действия для того, чтобы снизить вероятность эскалации, осуществив контролируемый взрыв туннеля на израильской территории. Однако последовавшая за этим цепочка событий, в результате которой погибли лидеры боевого крыла "Исламского джихада", превратила локальный инцидент в событие национального масштаба.

Израиль задействует Египет и палестинское руководство в Рамалле, чтобы обеспечить сохранение режима перемирия. При этом в Иерусалиме дали понять, что вне зависимости от того, какая организация это затишье нарушит, отвечать придется ХАМАСу.

Амос Харэль в газете "Гаарец" называет операцию "чересчур успешной", и утверждает, что наиболее критичными для затишья будут утренние часы вторника, 31 октября. По словам Харэля, ХАМАС заинтересован в сохранении затишья, чтобы сохранить достигнутые недавно внутрипалестинские соглашения, а Израилю нужен еще год, чтобы завершить строительство подземной стены.

Йоси Мельман в газете "Маарив" пишет, что в ЦАХАЛе знали о туннеле еще на стадии работ на территории Газы, однако решение о подрыве было принято только после того, как он пересек границу Израиля. Это было сделано, чтобы избежать обвинений в агрессии и нанесению ущерба авторитету ХАМАСа в Газе.

Портал ynet сообщает, что сегодня в Газу прибудет посол Египта в Рамалле, задача которого – предотвратить эскалацию.

Напомним, что при уничтожении туннеля, который вел из сектора Газы на израильскую территорию, погибли один из полевых командиров "Исламского джихада" и его заместитель.

На месте туннеля продолжаются работы по поиску выживших боевиков, находившихся под землей в момент взрыва. Представители минздрава сектора Газы сообщают, что число погибших в туннели выросло до восьми человек. 13 человек были ранены и доставлены в больницы сектора. При этом сообщается, что количество погибших может вырасти, поскольку пятеро боевиков еще считаются пропавшими без вести.

По информации палестинских СМИ, среди погибших – командир "Бригад Эль-Кудса" (боевого крыла "Исламского джихада") центрального округа сектора Газы Арафат Абу Маршид и его заместитель Хасан Абу Хаснин. Также известно, что погиб командир элитного подразделения ХАМАС, прибывший на место происшествия вместе со спасательным отрядом.

По сообщению палестинских источников, за первым взрывом, контролируемым ЦАХАЛом, последовала серия не менее мощных взрывов. Предположительно, в туннеле сдетонировала хранившаяся в нем взрывчатка. В частности, один из таких взрывов привел к гибели спасателей из ХАМАСа и "Исламского джихада".

"Исламский джихад" обвинил Израиль в "опасной эскалации" и заявил о своем праве "в любой удобный для себя момент ответить на сионистскую агрессию". В группировке объявлена общая мобилизация.





