МВД: сайт для отслеживания хода выборов стал жертвой хакеров

Министерство внутренних дел отклонило критику в свой адрес в связи с обрушением интернет-сайта для мониторинга хода муниципальных выборов в единственный за пять лет день, когда он был нужен.

Согласно утверждению МВД, сайт министерства работал в нормальном режиме, а вот сайт, созданный правительственным рекламным бюро специально перед выборами, стал жертвой хакерской атаки.

Как сообщает The Marker, в министерстве сообщили, что сайт был взломан, однако от каких-либо дополнительных разъяснений воздержались. Поэтому неизвестно, ограничилась ли атака блокированием доступа к сайту или же хакеры смогли получить доступ к важной информации.

Издание напоминает, что за две недели до выборов директор отдела информационных систем МВД Наоми Фридман обещала, что специальный сайт обеспечен защитой, и что приняты все необходимые меры, чтобы он справился с нагрузками в день выборов, 30 октября.

На сайте должны были отражаться показатели голосования в режиме реального времени, вводимые секретарями избирательных участков, а по окончании дня голосования – текущие результаты подсчета голосов. В итоге, ни СМИ, ни граждане не имели возможности получать оперативные сведения о результатах подсчета голосов в режиме реального времени.





