18+
31 октября 2018 г.
последняя новость: 16:45
Кто будет мэром в вашем городе. Результаты выборов
Как Тель-Авив учился выбирать мэра
Почему не строят ограждения на самом опасном шоссе
Проблемы, которые ждут нового мэра Иерусалима
Министр, где план?
Амос Оз о любви и садизме
Такого саммита мир не видывал
Большая сделка Нетаниягу
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:45 В результате ДТП в Герцлии пострадал пешеход
16:34 В Библейском зоопарке в выборах победила партия львов
16:18 "Ракевет Исраэль" добавляет еще один поезд в пятничное расписание между Тель-Авивом и Хайфой
15:26 Юридический советник выступил против сноса домов душевнобольных террористов
14:12 В прокуратуру передан отчет об экспертизе волос в "деле Задорова"
13:56 Суд не признал террориста виновным в убийстве офицера ЦАХАЛа: "Не доказано, что намеревался убивать"
13:40 ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе боевика, причастного к "огненному террору"
13:25 Медики пытаются спасти жизнь пожилого мужчины, пострадавшего на пляже в Нетании
13:12 Сегодня хоронят жертв ДТП на Мертвом море: погибли отец, мать и шестеро детей
12:42 Сведения о подготовке Ираном теракта в Копенгагене передал Дании "Мосад"
Загрузка...
В Израиле

Сегодня хоронят жертв ДТП на Мертвом море: погибли отец, мать и шестеро детей

время публикации: 13:12 | последнее обновление: 14:45 блог версия для печати фото
На месте ДТП. 30 октября 2018 года
На месте ДТП. 30 октября 2018 года
На месте ДТП. 30 октября 2018 года

В среду, 31 октября, на кладбище в Нетании проходят похороны восьми человек – отца, матери и шестерых детей, погибших накануне в результате дорожной аварии на 90-й трассе в районе Мертвого моря. На похороны пришли сотни людей.

Имена погибших членов семьи Атар, проживавших в поселке Псагот: Ярив (45), Шоши (47), Яаков (12), Атерет (11), Айяла (9), Мория (7), Ядид (5), Авигиль (3).

Мировой суд в Беэр-Шеве продлил на шесть дней срок содержания под стражей 52-летнего водителя, причастного к гибели этих людей.

Водителя автомобиля Toyota Land Cruiser подозревают в непредумышленном убийстве. В решении суда говорится о том, что это подозрение базируется на уликах, подтверждающих, что он управлял автомобилем, находясь под действием наркотиков.

В ходе следствия задержанный водитель сообщил, что время от времени употреблял "медицинскую марихуану".

Авария произошла после полудня 30 октября: на 90-й трассе между Эйн Геди и Эйн Бокек (побережье Мертвого моря) столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser. Минибус, в котором находились восемь человек, после столкновения загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

Водитель джипа был легко травмирован. Находившиеся вместе с ним в машине 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, их доставили на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Следствие по данному ДТП продолжается.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 октября 2018 г.
Опубликованы имена всех членов семьи, погибшей в ДТП около Мертвого моря
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 октября 2018 г.
Водитель, выживший в аварии на 90-м шоссе: "Я убил восемь человек"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 октября 2018 г.
В аварии около Мертвого моря погибли родители и шестеро детей, жители поселка Псагот
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 октября 2018 г.
Тяжелая авария около Мертвого моря: погибли восемь человек





  Rating@Mail.ru  
Среда, 31 октября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018