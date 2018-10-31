Сегодня хоронят жертв ДТП на Мертвом море: погибли отец, мать и шестеро детей

В среду, 31 октября, на кладбище в Нетании проходят похороны восьми человек – отца, матери и шестерых детей, погибших накануне в результате дорожной аварии на 90-й трассе в районе Мертвого моря. На похороны пришли сотни людей.

Имена погибших членов семьи Атар, проживавших в поселке Псагот: Ярив (45), Шоши (47), Яаков (12), Атерет (11), Айяла (9), Мория (7), Ядид (5), Авигиль (3).

Мировой суд в Беэр-Шеве продлил на шесть дней срок содержания под стражей 52-летнего водителя, причастного к гибели этих людей.

Водителя автомобиля Toyota Land Cruiser подозревают в непредумышленном убийстве. В решении суда говорится о том, что это подозрение базируется на уликах, подтверждающих, что он управлял автомобилем, находясь под действием наркотиков.

В ходе следствия задержанный водитель сообщил, что время от времени употреблял "медицинскую марихуану".

Авария произошла после полудня 30 октября: на 90-й трассе между Эйн Геди и Эйн Бокек (побережье Мертвого моря) столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser. Минибус, в котором находились восемь человек, после столкновения загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

Водитель джипа был легко травмирован. Находившиеся вместе с ним в машине 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, их доставили на вертолете в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Следствие по данному ДТП продолжается.