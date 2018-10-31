Итоги муниципальных выборов в Израиле

30 октября в 22:00 по всей территории Израиля завершились муниципальные выборы 2018 года.

Итоговая явка избирателей – около 57% (на 6% выше, чем в 2013 году).

В Иерусалиме явка на избирательные участки составила 34,9%, в Тель-Авиве – 42,79%, в Хайфе – 45,28%, в Ришон ле-Ционе – 47,64%, в Петах-Тикве – 50,87%, в Ашдоде - 61,09%, в Нетании – 44,42%, в Беэр-Шеве – 45,98%, в Холоне – 51,16%, в Бней Браке – 64,17%, в Рамат-Гане – 44,90%, в Реховоте – 51,56%, в Ашкелоне – 51,27%, в Бат-Яме – 36,34%, в Бейт Шемеше – 64,96%.

Впервые в истории Израиля день выборов в местные органы власти, чтобы стимулировать явку на участки, был объявлен выходным. Перед закрытием избирательных участков министр внутренних дел Арье Дери заявил в интервью "Кан 11", что эта инициатива себя полностью оправдала.

На протяжении всего дня поступали сообщения о попытках фальсификаций и о нарушениях общественного порядка в различных городах и населенных пунктах Израиля. В Иерусалиме были задержаны подозреваемые в распылении слезоточивого газа неподалеку от одного из избирательных участков.

Голосование проходило и в израильских тюрьмах. На 56 избирательных участках проголосовали 4.222 человека. Явка на выборах составила около 44%. По данным ЦИК, в тюрьмах отбывают наказание 9.290 израильтян, обладающих правом голоса. Избирательные участки в тюрьмах закрылись в 20:00.

После закрытия избирательных участков начался подсчет голосов. Ниже приведены предварительные результаты голосования.

ИЕРУСАЛИМ

(после обработки 95%)

Во второй тур прошли Моше Леон (33,3%) и Офер Беркович (28,8%). Зеэв Элькин набрал 19,8%, Йоси Дейч – 17,2%.

ТЕЛЬ-АВИВ

(58%)

В первом туре побеждает действующий мэр Рон Хульдаи (44,4%). Его главный соперник Асаф Замир набирает 34,5% голосов.

ХАЙФА

(50%)

В первом туре побеждает Эйнат Калиш-Ротем (55,5%). Действующий мэр Йона Яхав набрал 37,7% голосов.

ЭЙЛАТ

(43%)

Судя по имеющимся данным, побеждает действующий мэр Меир Ицхак Алеви.

В Тверии победу одержал Рон Аарон, набравший 45,02% голосов. В Кирьят-Моцкине победил Хаим Цури, которого поддержали 59,2% избирателей.

В Йегуде победа досталась Яале Михаль Маклис (34,97%). Победителем выборов в Кацрине стал Дмитрий Апарцев (50,63%). В Бейт-Шеане победил Джеки Эли Леви (62,46%).

На выборах в Холоне победу одержал действующий мэр Моти Сасон, чью кандидатуру поддержали 41,3% избирателей.

Главой местного совета Иерухама станет Таль Охана, победившая с 50,8% голосов.





