Розыск террориста-убийцы в Шуэйкэ: военные обыскали десятки домов, магазинов и гаражей

В ночь на среду, 31 октября, израильские военные провели операцию в деревне Шуэйкэ (в районе Туль-Карема), где продолжаются поиски подозреваемых в оказании содействия скрывающемуся террористу Ашрафу Наалуа, который 7 октября в промзоне Баркана убил двух израильтян – 28-летнюю секретаршу Ким Левенгронд-Йехезкель и 32-летнего бухгалтера Зива Хаджби.

Операция по розыску террориста по-прежнему не принесла результатов.

Агентство Maan и хамасовский "Палестинский информационный центр" передают, что в ходе масштабной операции, начавшейся 30 октября, военные и сотрудники израильских спецслужб провели обыски в десятках домов, а также в магазинах, гаражах и строящихся зданиях. Местные жители пытались воспрепятствовать действиям израильтян, военные были вынуждены применять спецсредства для разгона толпы.

Минувшей ночью были задержаны шестеро подозреваемых в террористической деятельности. Судя по сообщениям палестинских СМИ, Ашрафа Наалуа среди них не было. Но известно, что среди задержанных, по меньшей мере, один проживал в районе Туль-Карема.

Напомним, что в ночь на 15 военные провели операцию в Шуэйкэ, в ходе которой семья Наалуа получила уведомление о решении разрушить их дом. Родственники Ашрафа Наалуа были уведомлены также, что они могут опротестовать в суде решение о разрушении их дома до 18 октября.

Розыск Ашрафа Наалуа, скрывшегося с места преступления, продолжается. Не исключено, что до сих пор у террориста в руках есть огнестрельное оружие. Напомним, что в сотрудников предприятия "Алон" он стрелял из самодельного пистолета-пулемета "Карл Густав" ("Карло").

Теракт в промзоне Баркана. 07.10.2018

7 октября около 7:30 утра в промышленной зоне Баркан, неподалеку от Ариэля, палестинский араб, вооруженный самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"), поднялся на второй этаж административного здания предприятия "Алон", где сам работал до недавнего времени, и открыл огонь по людям.

В результате инцидента мужчина и женщина получили крайне тяжелые ранения, их состояние оценивалось как критическое. Позже врачи констатировали их смерть.

Еще одна женщина была ранена. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили ее под одним из столов в офисе, где велась стрельба. Пострадавшую доставили в больницу "Бейлинсон".

Террорист скрылся с места преступления.

По информации сайта "Мако", в ходе расследования выяснилось, что террорист три дня назад оставил своему другу предсмертную записку. Согласно этому источнику, приятель, которого террорист попросил обнародовать письмо после его гибели, также работает в промышленной зоне Баркан. Об этой записке мужчина не сообщил ни руководству предприятия, ни полиции. Он задержан.

ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот теракт, но не брали на себя ответственность.