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В Израиле

Суд не признал террориста виновным в убийстве офицера ЦАХАЛа: "Не доказано, что намеревался убивать"

время публикации: 13:56 | последнее обновление: 14:25 блог версия для печати фото
Похороны Элиава Гельмана, февраль 2016 года
На месте теракта. 24 февраля 2016 года
Авигдор Либерман

Военный суд в Иудее признал террориста Мамдуха Юсефа Амара, жителя деревни Дура, виновным в непредумышленном убийстве капитана ЦАХАЛа Элиава Гельмана.

Суд оправдал террориста по обвинению в убийстве. Это решение мотивировано тем, что, по мнению судей, невозможно установить достоверно, намеревался ли Амар убивать военнослужащего.

Элиав Гельман был убит 24 февраля 2016 года в результате теракта на перекрестке Гуш Эцион. Мамдух Амар, житель деревни Дура неподалеку от Хеврона, напал с ножом на израильтянина. Террорист был нейтрализован гражданским лицом и военнослужащими. Он получил ранения средней степени тяжести. Стрелявшие по террористу тяжело ранили 30-летнего капитана резервистской службы Элиава Гельмана. Позднее он скончался от полученных ран в больнице.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил в этой связи, что террорист, напавший с ножом на людей, намереваясь совершить убийство, должен быть осужден по статье "умышленное убийство". "Я считаю, абсолютно так же, как военная прокуратура и председатель военного трибунала, что террорист, который бежит с ножом, для того чтобы убить солдат или гражданских лиц, должен быть осужден за умышленное убийство. Только так и никак иначе. По другому быть не может, и я уверен, что в конце концов именно так и случится", – сказал Либерман.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 февраля 2016 г.
Палестинские СМИ: теракт в Гуш-Эционе совершен школьным учителем математики
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2016 г.
Разрешено к публикации: в результате теракта в Гуш-Эционе погиб офицер ЦАХАЛа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 февраля 2016 г.
Теракт на перекрестке Гуш-Эцион, погиб офицер ЦАХАЛа





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