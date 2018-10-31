Суд не признал террориста виновным в убийстве офицера ЦАХАЛа: "Не доказано, что намеревался убивать"

Военный суд в Иудее признал террориста Мамдуха Юсефа Амара, жителя деревни Дура, виновным в непредумышленном убийстве капитана ЦАХАЛа Элиава Гельмана.

Суд оправдал террориста по обвинению в убийстве. Это решение мотивировано тем, что, по мнению судей, невозможно установить достоверно, намеревался ли Амар убивать военнослужащего.

Элиав Гельман был убит 24 февраля 2016 года в результате теракта на перекрестке Гуш Эцион. Мамдух Амар, житель деревни Дура неподалеку от Хеврона, напал с ножом на израильтянина. Террорист был нейтрализован гражданским лицом и военнослужащими. Он получил ранения средней степени тяжести. Стрелявшие по террористу тяжело ранили 30-летнего капитана резервистской службы Элиава Гельмана. Позднее он скончался от полученных ран в больнице.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил в этой связи, что террорист, напавший с ножом на людей, намереваясь совершить убийство, должен быть осужден по статье "умышленное убийство". "Я считаю, абсолютно так же, как военная прокуратура и председатель военного трибунала, что террорист, который бежит с ножом, для того чтобы убить солдат или гражданских лиц, должен быть осужден за умышленное убийство. Только так и никак иначе. По другому быть не может, и я уверен, что в конце концов именно так и случится", – сказал Либерман.





