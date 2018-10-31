В прокуратуру передан отчет об экспертизе волос в "деле Задорова"

Институт судебной экспертизы в среду, 31 октября, представил отчет в государственную прокуратуру по поводу целесообразности экспертизы всех чужеродных волос, найденных в декабре 2006 года на одежде и теле убитой школьницы Таир Рады, а также рядом с ней.

По данным СМИ, в этом отчете содержится рекомендация о проведении дополнительных экспертиз.

Прокуратура подтвердила факт передачи отчета, заявив, что он будет подробно изучен.

Несколько дней назад телеканал "Десять" сообщал, что на месте убийства Таир Рады были обнаружены 75 волос, из них прошли экспертизу только 9. В сюжете рассказывалось, что отобранные для экспертизы волосы с места преступления были отправлены в лабораторию в США, поскольку в то время в Израиле не было технических возможностей провести подобное исследование. Американские криминалисты "забраковали" четыре волоса, поскольку они не содержали достаточного количества материала для выделения ДНК. Два волоса принадлежали самой Таир Раде. Насчет оставшихся трех волос эксперты пришли к выводу, что они не принадлежат ни Роману Задорову, ни убитой девочке.

10-й канал также объяснил, почему за 12 лет, прошедших с момента убийства девочки, все найденные на месте преступления волосы не были проверены. Причиной этого стала стоимость экспертизы. Проверка одного волоса стоит около тысячи долларов.

Ранее адвокат Яром Галеви, представляющий интересы Романа Задорова, отбывающего наказание по обвинению в убийстве Таир Рады, объявил, что в деле появились новые данные. Он сообщил, что в Институте медицинской экспертизы Абу Кабир был проведен сравнительный анализ ДНК волоса, обнаруженного на теле убитой школьницы, и эксперты пришли к выводу, что этот волос не принадлежит Роману Задорову. По словам адвоката, волос принадлежит А.Х., бывшему другу О.К., которая трижды признавалась различным людям в убийстве девочки. Яром Галеви заявил, что теперь у защиты есть доказательство того, что девочку убила О.К. Он напомнил, что А.Х. ранее утверждал, что его подруга совершила преступление, переодевшись в его одежду. Представители прокуратуры, комментируя на прошлой неделе результаты экспертизы, заявили, что их недостаточно для пересмотра дела. Так как на футболке Таир Рады было найдено несколько волос. Все они были без корней, которые необходимы для выделения хромосомной ДНК, являющейся уникальной для каждого человека.

В ответ на это Яром Галеви заявляет, что митохондриальная ДНК, которая выделена экспертами, позволяет установить группу людей, состоящих в кровном родстве. Подобное ДНК может иметься у А.Х., его матери, его бабушки или сестры. По его словам, этого доказательства достаточно, чтобы освободить Романа Задорова.

Адвокат Задорова считает, что прокуратура принижает важность новых данных, защищая честь мундира и боясь признать ошибки, допускаемые следствием и судом на протяжении 12 лет.

Яром Галеви потребовал пересмотреть дело об убийстве Таир Рады и освободить Задорова.

Профессор Хен Кугель, глава института судебной медицины Абу Кабир, подтвердил, что по просьбе защиты Задорова и с разрешения прокуратуры был проведен сравнительный анализ ДНК волос, обнаруженных на месте убийства, результаты этого анализа переданы прокуратуре. Доктор Кугель отказался комментировать результаты экспертизы и делать какие-либо выводы.

Вместе с тем, прокуратура пообещала, что данные данные экспертизы будут в дальнейшем внимательно изучены.

15 октября газета "Едиот Ахронот" написала, что в центральный отдел полиции Северного округа в Нацрат-Илите явилась женщина, заявившая, что у нее есть информация по делу об убийстве кацринской школьницы Таир Рады, в совершении которого был признан виновным Роман Задоров. Как писала газета "Едиот Ахронот", свидетельница рассказала следователям, что женщина, известная в СМИ как А.К., призналась ей в совершении убийства. Это третье свидетельство против А.К. по данному поводу.

В марте 2016 года 8-й канал кабельного телевидения транслировал четвертую серию документального фильма "Тень правды", посвященного делу об убийстве школьницы Таир Рады в Кацрине в 2006 году. В этой серии впервые было показано свидетельство А., утверждающего, что его бывшая подруга, А.К., является истинной убийцей школьницы. По словам А., в день гибели Рады А.К. позвонила ему на работу и сообщила, что "скоро здесь начнется большой балаган". В тот же день, по словам А., она показала ему одежду, парик и нож, пропитанные кровью. А. утверждает, что его подруга рассказала, как пришла в школу, имея при себе нож, приобретенный в магазине сети "Рикошет", а также сменную одежду. Она вошла в одну из кабинок туалета, где ждала более двух часов. Услышав шаги, А.К вышла с ножом в руках и втащила Таир Раду в кабинку. Там произошла короткая борьба, в результате которой школьница была убита. По версии А., которую он якобы слышал от самой убийцы, она заблокировала щель между полом и дверью кабинки, чтобы кровь не вытекла наружу. Услышав, что в туалете никого нет, она перешла в другую кабинку, переоделась и вышла из школы.

Авторы фильма, Йотам Гольдман, Ари Пинес и Мика Тимор напоминают, что версия А. была отвергнута Верховным судом. Судьи согласились с мнением прокуратуры, согласно которому эта версия обоснованно была отклонена полицией, и А. имел "личные мотивы для клеветы на А.К". В то же время в фильме говорится, что А. прошел две проверки на полиграфе и оба раза результаты свидетельствовали о том, что он говорит правду.

В ходе полицейского расследования А.К отвергала все подозрения в свой адрес, утверждая, что "бывший друг клевещет на нее, так как она решила расстаться с ним".

В фильме упоминается также и о том, что в 2012 году А.К. была госпитализирована в психиатрическую больницу. В ходе госпитализации она, якобы, рассказала Анат, соседке по палате, позднее покончившей с собой, что "в прошлом пыталась убить своего друга, однако была поймана, но однажды убила кое-кого и поймана не была". Говоря о своих мотивах, А.К., якобы пояснила, что "у нее в животе живет лягушка, жаждущая крови, и она готова убивать ради этого". Версия, которую соседка А.К. сообщила своей подруге, совпадает с тем, что рассказал А. В то же время, авторы фильма отмечают, что не было возможности взять интервью у женщины, которой соседка А.К. по палате созналась в убийстве, так как она также покончила с собой.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве 13-летней Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Вечером 27 марта, почти через сутки после показа четвертой серии документального сериала "Тень правды", изложенные в ней факты прокомментировала Государственная прокуратура. В заявлении, распространенном Госпрокуратурой, говорится, что версия, изложенная в фильме, еще в 2012 году была внимательно изучена полицией Израиля, которая пришла к выводу, что она не может изменить картину произошедшего, которая свидетельствует о том, Таир Раду убил Роман Задоров.

В октябре 2017 года по просьбе прокуратуры следователи центрального отдела полиции Северного округа прибыли в отделение в Кирьят-Шмоне, куда была приглашена А.К., героиня фильма "Тень правды".

Даниэль Хаклай, адвокат А.К., сообщил журналистам, что его клиентку, в частности, спрашивали о том, утверждали ли она когда-нибудь, что убила Таир Раду. И А.К однозначно ответила, что этого никогда не было.

В феврале 2018 года полиция завершила проверку подозрений в отношении А.К. В заключении, которое было передано адвокату женщины, говорится, что "следствием не было обнаружено свидетельств причастности А.К. к убийству девочки". В ходе расследования, в том числе было проверено на совпадения с образцами ДНК, найденными на месте убийства, с ДНК героини фильма.





