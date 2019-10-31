Суд по трудовым спорам приостановил забастовки в дипмиссиях Израиля

В четверг, 31 октября, суд по трудовым спорам выпустил временный запрет на продолжение забастовки в дипломатических миссиях Израиля за рубежом.

Это постановление будет действовать 25 дней, в течение которых условия работы сотрудников дипмиссий должны быть согласованы министерством иностранных дел и министерством финансов.

30-31 октября посольства и консульства Израиля за рубежом, в том числе в России, Украине, США и других странах, бастовали.

В частности, На сайте посольства Израиля в Москве опубликовано следующее заявление: "В связи с решением министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором минфина 21.07.2019 договорённости и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающий существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство. Услуги посетителям не будут предоставляться. Вход в посольство закрыт. Ежедневно мы работаем на благо укрепления мощи государства Израиль. К сожалению, минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время". Похожие объявления на разных языках опубликовали другие дипмиссии, приостановившие свою работу.

Закрытие дипломатических представительств Израиля за границей в рамках забастовки в министерстве иностранных дел привело к проблеме с доставкой на родину тел граждан Израиля, скончавшихся или погибших за границей. Как сообщал корреспондент газеты "Макор Ришон" Яир Краус, три израильских семьи не могли оформить документы на пересылку тел своих близких для захоронения на родине.

28 октября рабочие комитеты министерств иностранных дел и обороны объявили забастовку в связи с решением министерства финансов задним числом обложить подоходным налогом выплаты дипломатам на представительские расходы. В связи с забастовкой была полностью прекращена работа дипломатических представительств Израиля за границей, включая предоставление консульских услуг, работу экономических и военных атташе. Также были закрыты контрольно-пропускные пункты на границах с Палестинской автономией в секторе Газы, Иудее и Самарии. Полностью прекращены рассмотрение заявок на разрешение оборонного экспорта, подготовка к приему иностранных делегаций и к сопровождению израильских делегаций за границей.

Забастовка была объявлена еще в канун праздника Рош а-Шана, однако тогда министерство финансов в последний момент отложило свои планы. По утверждению рабочих комитетов, после праздников минфин снова потребовал полной оплаты налогов с января 2019 года по суммам, за которые ему не предъявлены квитанции.

В министерстве финансов настаивают, что средства на представительские расходы предназначены для оплаты представительских расходов, и что дипломатические сотрудники должны подтверждать целевое расходование средств квитанциями. В противном случае речь идет о прибавке к зарплате, которая должна облагаться подоходным налогом.





