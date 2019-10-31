Обстрел израильской территории из сектора Газы, задействована система ПРО

Обстрел израильской территории из сектора Газы, задействована система ПРО

Вечером в четверг, 31 октября, из сектора Газы в сторону израильской территории была выпущена ракета, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Была задействована система ПРО "Железный купол".

Жители населенных пунктов, расположенных около границы Газы, слышали сигнал тревоги "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле.

О пострадавших или причиненном ущербе не сообщалось.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что ракета, по всей видимости, не была перехвачена "Железным куполом" и взорвалась на открытой местности.

В ответ на обстрел танк ЦАХАЛа выпустил снаряд по позиции ХАМАСа на территории сектора Газы.

Предыдущая попытка ракетного обстрела израильской территории из Газы была зафиксирована поздно вечером 4 октября. Но тогда ракеты упали на территории сектора. И ЦАХАЛ не отреагировал на эту попытку ракетного обстрела.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Октябрь. Одна ракета. Ракета сбита системой ПРО "Железный купол". Раненых нет. (По состоянию на 31 октября)

Сентябрь. 10 ракет. Пострадавших нет. 22 сентября умерла одна из пострадавших во время ноябрьских обстрелов 2018 года.

Август. 8 ракет. Шесть ракет сбиты системой ПРО "Железный купол". Раненых нет.

Июль. 2 ракеты. Пострадавших нет. 7 июля умерла одна из пострадавших в результате майских обстрелов.

Июнь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО "Железный купол". Пострадавших нет.

Май. Около 700 ракет. Примерно 240 ракет сбиты системой ПРО. 4 погибших, 65 раненых.

Апрель. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 78 ракет. 15 ракет сбиты системой ПРО. 7 раненых.

Февраль. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.