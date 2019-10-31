В Рамалле задержана Халида Джарар, входящая в руководство НФОП

В ночь на четверг, 31 октября, в районе Арсала в Рамалле в ходе специальной операции Армии обороны Израиля и общей службы безопасности (ШАБАК) была задержана высокопоставленная активистка террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" Халида Джарар, передает агентство Maan.

Кроме того, как сообщают палестинские СМИ, военные действовали около дома активиста НФОП Самара Арбида, задержанного ранее по подозрению в организации теракта около поселка Долев 23 августа 2019 года, жертвой которого стала 17-летняя израильтянка Рина Шнерб.

56-летняя Халида Джарар является заместителем главы НФОП и депутатом палестинского парламента (с 2006 года). Она также считается палестинским представителем в Совете Европы и председателем Комитета по защите прав заключенных. У нее есть юридическое образование, и она участвовала в составлении обращений Палестинской администрации в Международный уголовный суд. Джарар была задержана израильскими властями 2 апреля 2015 года и приговорена в декабре того же года к 15 месяцам тюремного заключения за террористическую деятельность, но в начале июня 2016 года вышла на свободу досрочно, благодаря международной кампании в ее поддержку. Повторно она была задержана 2 июля 2017 года, в феврале этого года она была освобождена после почти 20 месяцев административного ареста.

44-летний Самар Арбид один из лидеров боевой организации НФОП, привлекавшийся ранее к ответственности за террористическую деятельность, был арестован 25 сентября в рамках расследования теракта возле поселка Долев, в результате которого была убита 17-летняя Рина Шнерб, а ее отец и брат получили ранения. Арбид в течение нескольких лет был в розыске по подозрению в подготовке терактов. В ходе обысков в домах боевиков, по всей видимости, действовавших под его руководством, было обнаружено и нейтрализовано готовое к применению взрывное устройство, тип которого совпадал с тем, что был использован боевиками для совершения теракта около поселка Долев. После задержания Арбид был передан для допросов следователям ШАБАКа. Вскоре палестинские СМИ сообщили, что 28 сентября Арбид в тяжелом состоянии был доставлен в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Правозащитные палестинские организации утверждали, что на допросах в ШАБАКе Арбиду сломали ребра. Сайт Walla News писал, что в документах, представленных в суд представителями минюста, говорилось, что в больницу Арбид был доставлен с подозрением на сердечный приступ, у него также была диагностирована острая почечная недостаточность. В материалах отмечалось, что подозреваемого в больнице осматривал врач организации "Красный Крест". 7 октября Высший суд справедливости отклонил апелляцию против запрета Самару Арбиду встречаться с адвокатами. Судьи Ицхак Амит, Джордж Кара и Яэль Вильнер постановили, что запрет является обоснованным. В решении судей БАГАЦа отмечалось, что слухи о пытках, которым якобы подозреваемый в терроре подвергся в ШАБАКа, также повлияли на решение запретить ему свидания с адвокатами. 15 октября врачи заявили, что Самар Арбид может отвечать на вопросы следователей.

26 августа, через несколько дней после теракта около поселка Долев, арабские СМИ сообщали, что израильские самолеты нанесли серию ударов по целям на востоке Ливана, недалеко от границы с Сирией. Телеканал "Аль-Арабия" передавал, что была атакована штаб-квартира "Народного фронта освобождения Палестины" в Кусайе. По сведениям ливанского телеканала "Ан-Нахар", были атакованы три объекта НФОП. Был причинен значительный ущерб. Лидер ГК НФОП Ахмад Джибриль (Абу Халид) заявил тогда, что израильская авиация атаковала позиции его группировки на востоке Ливана, отомстив таким образом за его слова о том, что "половина останков" израильского солдата, переданных Израилю, осталась в Сирии. Но не исключено, что ЦАХАЛ отомстил НФОП за теракт около Долев, так как к тому моменту уже было установлено, что именно эта организация несет ответственность за нападение.