Суд разрешил полиции "хирургическое" ознакомление с телефонами советников Нетаниягу

Поздно вечером в среду, 30 октября, мировой суд в Тель-Авиве утвердил просьбу полиции об ограниченном доступе к содержанию мобильных телефонов советников премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Речь идет об Офере Голане, Йонатане Урихе, Йоси Шаломе и Исраэле Эйнхорене. Они подозреваются в причастности к преследованию государственного свидетеля по "делу 4000" Шломо Филбера. Суд назвал утвержденные им следственные мероприятия "хирургическими" и потребовал от полиции свести к минимуму проникновение в содержание мобильных телефонов подозреваемых.

Суд подверг крайне резкой критике деятельность полиции и прокуратуры в этом деле. Помимо прочего, судья назвал серьезным нарушением процедуры тот факт, что изъятия и осмотры мобильных телефонов были осуществлены без предварительного судебного обсуждения. Подозреваемым также не сообщили, что они имеют право возражать против изъятия и осмотра мобильных телефонов и что это возражение не будет уликой против них. "В такой ситуации подозреваемые, по сути, не имели возможности сопротивляться изъятию телефонов, и их согласие не является принципиальным согласием", – говорится в решении суда. Судья Алаа Масарва отметил также, что осмотр телефонов не ограничился лишь нуждами следствия. "Складывается впечатление, что следователи изучали материалы, хранящиеся в мобильных телефонах", – отметил судья.

Адвокаты подозреваемых заявили, что намерены подать апелляцию на решение суда удовлетворить просьбу полиции. "Резкая критика, которой суд подверг деятельность полиции и государственной прокуратуры должны привести к закрытию дела и возвращению телефонов советникам премьер-министра. Мы внимательно изучим решение суда и подадим апелляцию в ближайшее время", – заявил адвокат Амит Хадад.

В окружении подозреваемых заявили: "Если бы речь не шла о политическом преследовании, то было бы достаточно примеров провалов и беззакония, перечисленных судом, для того чтобы уже сегодня вечером закрыть это выдуманное дело".

Как сообщалось накануне, полиция инкриминирует подозреваемым преследование и нарушение покоя государственного свидетеля при отягчающих вину обстоятельствах. Инцидент, ставший предметом расследования, произошел 29 августа, когда вокруг дома госсвидетеля по "делу 4000", бывшего генерального директора министерства связи Шломо Филбера ездил автомобиль, из динамиков которого доносилось слово "Предатель".

При этом сам Филбер, не находившийся в это время дома, узнал об этом из сообщений в интернете и от соседей. Жалоба в полицию была подана 4 сентября. В ходе расследования полиция вышла на владельца автомобиля и его сообщника. Следствие полагает, что они действовали по заказу.





