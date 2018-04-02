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Ближний Восток

Очередной конфликт между Эрдоганом и Нетаниягу: турецкий президент назвал израильского премьера террористом

время публикации: 1 апреля 2018 г., 20:42 | последнее обновление: 05:33 блог версия для печати фото
Очередной конфликт между Эрдоганом и Нетаниягу: турецкий президент назвал израильского премьера террористом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя действия израильской армии на границе Газы во время "марша возвращения", назвал главу израильского правительства Биньямина Нетаниягу оккупантом и террористом, сообщает Reuters.

В ответ Нетаниягу заявил, что "самая высокоморальная армия в мире" не нуждается в нравоучениях того, кто в течение многих лет бомбит гражданское население. "Видимо, таким образом в Анкаре отмечают 1-е апреля", - добавил израильский премьер.

Ранее было объявлено, что, не добившись принятия в СБ ООН заявления, осуждающего действия ЦАХАЛа на границе Газы, палестинская администрация инициировала чрезвычайное заседание Лиги арабских государств.

В Рамалле заявляют, что будут добиваться в ЛАГ "твердой и решительной позиции арабских стран по пресечению израильской агрессии и нападений на Газу, осуждению нарушения права на мирные демонстрации и применение чрезмерной силы против мирных граждан".



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