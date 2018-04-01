Готовится арабская декларация, осуждающая Израиль за действия на границе Газы

Не добившись принятия в СБ ООН заявления, осуждающего действия израильской армии на границе Газы во время "марша возвращения", палестинская администрация инициировала чрезвычайное заседание Лиги арабских государств, сообщает агентство Maan.
Это заседание будет проведено 1 или 2 апреля.
- "Марш возвращения": по обе стороны границы. Фоторепортаж
В Рамалле заявляют, что будут добиваться в ЛАГ "твердой и решительной позиции арабских стран по пресечению израильской агрессии и нападений на Газу, осуждению нарушения права на мирные демонстрации и применение чрезмерной силы против мирных граждан".
В ПА ожидают, что, в отличие от СБ ООН, ЛАГ примет антиизраильскую декларацию. Однако не исключено, что некоторые арабские страны воздержатся от однозначного осуждения действий Израиля.
Обсуждение в СБ ООН
Как сообщалось ранее, 30 марта Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог договориться о заявлении, в котором осуждались бы действия израильских военных на границе сектора Газы, во время подавления "марша возвращения", сообщает Maan.
К немедленному расследованию происшедшего призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С осуждением действий ЦАХАЛа, по просьбе представителя палестинской администрации, выступил посол Кувейта в ООН Мансур Айяд Аль-Отайби, который призвал к экстренному заседанию СБ ООН по этой теме и к принятию мер против Израиля. Однако кувейтская инициатива была блокирована США.
Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур заявил, что в результате "ужасающей резни" на границе Газы погибли 17 человек и зачитал их имена (накануне вечером минздрав Газы сообщал о 16 погибших, а утром заявил о 15 погибших), около 1500 получили ранения (на самом деле, большинство пострадавших, доставленных в больницы, не были ранены, а получили поражение слезоточивым газом). Мансур призвал СБ ООН "защитить палестинский народ" и отметил, что массовые акции протеста будут продолжаться до 15 мая, когда будет отмечаться арабский "День накбы" ("День катастрофы"), приуроченный к 70-й годовщине провозглашения государства Израиль (арабы планируют отметить "День накбы" и 19 апреля, в День независимости Израиля по еврейскому календарю).
Представитель постпредства США в ООН Уолтер Миллер, в свою очередь, выразил сожаление по поводу отсутствия на заседании представителя Израиля, напомнив, что Дани Данон не присутствует, поскольку в настоящее время отмечается еврейский праздник Песах. Он заявил, что некие негативные силы (не называя никакие организации конкретно) используют мирных граждан, прикрывая насилие в Газе.
Представители Франции и Великобритании на заседании выразили озабоченность положением на палестинских территориях, потребовали защиты права на мирную демонстрацию и призвали израильские силы избегать чрезмерного применения силы.
Россия поддержала инициативу Кувейта. 31 марта МИД РФ опубликовал заявление, в котором решительно осудил "неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газы".
Первый день "марша миллионов" в Газе
В пятницу, 30 марта, ХАМАС организовал на границе сектора Газы "марш миллионов" ("марш возвращения"). ХАМАС заявлял о затрате 10 миллионов долларов на организацию этой акции. По оценке ЦАХАЛа, в массовой акции протеста, декларированной целью которой был прорыв границы, приняли участие около 30 тысяч человек. Военные были вынуждены применить силу.
Согласно данным минздрава Газы, 30 марта около границы Газы в результате действий ЦАХАЛа погибли 16 человек (15 непосредственно во время "марша возвращения", еще один накануне ночью, когда "собирал петрушку" около пограничного забора). Около 1500 человек пострадали (в основном речь идет о получивших поражение слезоточивым газом).
Среди убитых нет женщин и детей. Все погибшие были молодыми мужчинами. ЦАХАЛ
Сообщалось о шести основных очагах беспорядков, где "активисты" жгли автомобильные покрышки, приближались к пограничному забору и бросали камни в сторону военных. Зачинщиками беспорядков были предприняты попытки причинить ущерб забору безопасности. Однако военнослужащие пресекали эти попытки, открывая огонь. Во второй половине дня было предотвращено террористическое нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля. Двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд. В результате инцидента пострадавших среди израильтян не было. Палестинские СМИ сообщили, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое палестинцев. Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности. ЦАХАЛ был готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели. 31 марта и 1 апреля провокации на границе Газы продолжались. Очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов. Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет. Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.
Сообщалось о шести основных очагах беспорядков, где "активисты" жгли автомобильные покрышки, приближались к пограничному забору и бросали камни в сторону военных. Зачинщиками беспорядков были предприняты попытки причинить ущерб забору безопасности. Однако военнослужащие пресекали эти попытки, открывая огонь.
Во второй половине дня было предотвращено террористическое нападение на военнослужащих Армии обороны Израиля. Двое вооруженных террористов приблизились к разделительному забору и открыли огонь по израильским военнослужащим. Силы ЦАХАЛа ответили стрельбой. Также в направлении террористов был выпущен танковый снаряд. В результате инцидента пострадавших среди израильтян не было. Палестинские СМИ сообщили, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты двое палестинцев.
Кроме того, участники беспорядков, используя как прикрытие массовую демонстрацию, несколько раз пытались заложить взрывные устройства возле забора безопасности.
ЦАХАЛ был готов к различным сценариям, в том числе к пресечению провокаций с применением оружия и к отражению попыток проникновения на израильскую территорию вооруженных боевиков – с нарушением целостности пограничного забора или через подземные туннели.
31 марта и 1 апреля провокации на границе Газы продолжались.
Очевидно, что ситуация будет очень напряженной в течение ближайших недель, до 19 апреля, когда будет праздноваться 70-летие провозглашения государства Израиль (День независимости), а палестинские арабы будут отмечать "День Накбы" (день катастрофы). Ожидается, что именно в День независимости будет объявлено об открытии посольства США в Иерусалиме, что, очевидно, вызовет новую волну арабских протестов.
Израиль возлагает ответственность за возможные жертвы на ХАМАС – как на организатора массовых акций протеста и как на структуру, контролирующую сектор Газы в течение последних почти 11 лет.
Начиная с полуночи 29 марта, на период праздника Песах, введен режим изоляции арабских территорий Иудеи и Самарии. Закрыты КПП на границе между Израилем и сектором Газы. Режим изоляции будет снят в полночь 7 апреля. В этот период въезд на территорию Израиля будет разрешаться лишь в гуманитарных случаях с ведома представителей координатора действий правительства в Иудее, Самарии и Газе.