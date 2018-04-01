Готовится арабская декларация, осуждающая Израиль за действия на границе Газы

Не добившись принятия в СБ ООН заявления, осуждающего действия израильской армии на границе Газы во время "марша возвращения", палестинская администрация инициировала чрезвычайное заседание Лиги арабских государств, сообщает агентство Maan.

Это заседание будет проведено 1 или 2 апреля.

- "Марш возвращения": по обе стороны границы. Фоторепортаж

В Рамалле заявляют, что будут добиваться в ЛАГ "твердой и решительной позиции арабских стран по пресечению израильской агрессии и нападений на Газу, осуждению нарушения права на мирные демонстрации и применение чрезмерной силы против мирных граждан".

В ПА ожидают, что, в отличие от СБ ООН, ЛАГ примет антиизраильскую декларацию. Однако не исключено, что некоторые арабские страны воздержатся от однозначного осуждения действий Израиля.

Обсуждение в СБ ООН

Как сообщалось ранее, 30 марта Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог договориться о заявлении, в котором осуждались бы действия израильских военных на границе сектора Газы, во время подавления "марша возвращения", сообщает Maan.

К немедленному расследованию происшедшего призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С осуждением действий ЦАХАЛа, по просьбе представителя палестинской администрации, выступил посол Кувейта в ООН Мансур Айяд Аль-Отайби, который призвал к экстренному заседанию СБ ООН по этой теме и к принятию мер против Израиля. Однако кувейтская инициатива была блокирована США.

Палестинский представитель в ООН Рияд Мансур заявил, что в результате "ужасающей резни" на границе Газы погибли 17 человек и зачитал их имена (накануне вечером минздрав Газы сообщал о 16 погибших, а утром заявил о 15 погибших), около 1500 получили ранения (на самом деле, большинство пострадавших, доставленных в больницы, не были ранены, а получили поражение слезоточивым газом). Мансур призвал СБ ООН "защитить палестинский народ" и отметил, что массовые акции протеста будут продолжаться до 15 мая, когда будет отмечаться арабский "День накбы" ("День катастрофы"), приуроченный к 70-й годовщине провозглашения государства Израиль (арабы планируют отметить "День накбы" и 19 апреля, в День независимости Израиля по еврейскому календарю).

Представитель постпредства США в ООН Уолтер Миллер, в свою очередь, выразил сожаление по поводу отсутствия на заседании представителя Израиля, напомнив, что Дани Данон не присутствует, поскольку в настоящее время отмечается еврейский праздник Песах. Он заявил, что некие негативные силы (не называя никакие организации конкретно) используют мирных граждан, прикрывая насилие в Газе.

Представители Франции и Великобритании на заседании выразили озабоченность положением на палестинских территориях, потребовали защиты права на мирную демонстрацию и призвали израильские силы избегать чрезмерного применения силы.

Россия поддержала инициативу Кувейта. 31 марта МИД РФ опубликовал заявление, в котором решительно осудил "неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газы".

Первый день "марша миллионов" в Газе

В пятницу, 30 марта, ХАМАС организовал на границе сектора Газы "марш миллионов" ("марш возвращения"). ХАМАС заявлял о затрате 10 миллионов долларов на организацию этой акции. По оценке ЦАХАЛа, в массовой акции протеста, декларированной целью которой был прорыв границы, приняли участие около 30 тысяч человек. Военные были вынуждены применить силу.

Согласно данным минздрава Газы, 30 марта около границы Газы в результате действий ЦАХАЛа погибли 16 человек (15 непосредственно во время "марша возвращения", еще один накануне ночью, когда "собирал петрушку" около пограничного забора). Около 1500 человек пострадали (в основном речь идет о получивших поражение слезоточивым газом).