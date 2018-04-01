Падение израильского БПЛА в южном Ливане. Подробности

По состоянию на утро воскресенья, 1 апреля, пресс-служба Армии обороны Израиля не дает дополнительных комментариев по поводу падения в ночь на 31 марта в южном Ливане израильского беспилотного самолета.

Ранее ЦАХАЛ признал факт потери БПЛА из-за технического сбоя. Тип беспилотника военными не назывался. Подчеркивалось, что нет угрозы утечки секретной информации (обычно это означает, что военная техника уничтожена). Проводится расследование обстоятельств инцидента.

В то же время, ливанский телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", утверждает, что возле деревень Барашит и Бейт-Яхун разбился израильский БПЛА Hermes 450. Причем в одном репортаже "Аль-Манар" утверждалось, что он был уничтожен израильскими военными ударом с воздуха через несколько минут, в другом – что это было сделано примерно через четверть часа после падения беспилотника.

Судя по всему, ливанские военные прибыли к месту падения израильского БПЛА уже после того, как он был уничтожен. Опубликована видеозапись, сделанная на месте падения. При этом "Аль-Манар" заявил, что рядом с беспилотником нашли четыре ракеты, для нейтрализации которых были вызваны саперы.

На видеозаписи действительно видны фрагменты ракет. Но определить их число по опубликованному видео сложно. Скорее, речь идет о фрагментах двух ракет, разрушенных в результате взрыва.

Если исходить из предположения о том, что в Ливане действительно упал Hermes 450, то, помимо разведывательной аппаратуры, он мог нести две ракеты. По мнению аналитиков из редакции сайта Aviation Analysis, это были две ракеты Spike производства израильской компании Rafael.

Эксперт в области беспилотной авиации, главный редактор сайта UAV.ru Денис Федутинов в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il сказал: "Судя по видео, скорее всего речь действительно идет про БПЛА Hermes 450. Замечу, что данный БПЛА именуется разработчиком компанией Elbit Systems как разведывательный. Между тем, возможности БПЛА позволяют нести не только аппаратуру разведки и наблюдения, но и некоторое ограниченное вооружение. Две точки подвески под крылом дают основания строить предположения, что там гипотетически может быть размещена не только дополнительная аппаратура".

Предыдущие потери израильских БПЛА в Ливане происходили в мае и январе 2017 года. Но тогда в обоих случаях речь шла о разведывательном мини-БПЛА SkyLark (за время их эксплуатации ЦАХАЛом были потеряны десятки таких беспилотников). В марте 2017-го два беспилотника такого типа падали в Сирии и в Газе.

Падение Hermes 450 – значительно более серьезное происшествие. Стоимость этого БПЛА около 2 миллионов долларов. На вооружении ЦАХАЛа данные самолеты находятся уже 20 лет и отлично себя зарекомендовали.

В июле 2015 года около северной части побережья Ливана в море упал беспилотный самолет. Ливанские военные тогда утверждали, что разбился израильский БПЛА (очевидно, речь не шла о SkyLark), но его тип не назывался.

Предыдущие аварии Hermes 450 фиксировались в июле и октябре 2013 года, на границе с Египтом и около Ашкелона, соответственно. Тогда в обоих случаях ЦАХАЛ признавал падение БПЛА этого типа. Проводились расследования.

Hermes 450 – многоцелевой разведывательный беспилотный летательный аппарат является разработкой израильской компании Silver Arrow, дочерней фирмы компании Elbit Systems. БПЛА изготовлен из композитных материалов, что затрудняет его обнаружение средствами ПВО. Индекс "450" в названии модели означает максимальный взлетный вес аппарата – 450 кг. Масса полезной нагрузки – 150 кг. Аппарат оснащается электрооптическими, инфракрасным и лазерными датчиками, а также системой обмена данными, которая способна передавать изображение в режиме реального времени на наземные пункты управления. БПЛА способен нести ракеты разных типов.





