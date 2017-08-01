Ynet: Саиб Арикат ждет пересадки легких в Израиле

Генеральный секретарь исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Саиб Арикат страдает от фиброза легких и внесен в очередь на пересадку легких в Израиле или США. Об этом сообщает сайт Ynet.

Сообщения о значительном ухудшении здоровья 62-летнего палестинского политика появились несколько недель назад. 10 июля сайт NRG сообщил, что Арикат ушел с поста главы палестинской переговорной группы, и его заменил генерал Маджид Фарадж.

Арикат, один из архитекторов Норвежских соглашений, возглавлял группу более 20 лет. Однако в последние годы основной канал для контактов между Израилем и палестинцами – Фарадж и адвокат Ицхак Молхо, специальный представитель главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Добавим, что несколько дней назад был внезапно госпитализирован председатель Палестинской национальной администрации Маахмуд Аббас. Согласно официальным данным, "раис" прошел плановые проверки, после чего был выписан.

Однако на палестинской улице начали вновь распространяться слухи о критическом состоянии здоровья Аббаса, которому идет 82-й год. Обострился и вопрос о его возможном преемнике.