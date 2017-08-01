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Ближний Восток

За каждую группу суннитов, покидающих Каламун, будет освобожден один боевик "Хизбаллы"

время публикации: 12:51 | последнее обновление: 12:53 блог версия для печати фото
Район Каламун

Ливанская "Хизбалла" и сирийская "Джабхат ан-Нусра" приступили к обмену пленными, захваченными в ходе операции в Арсале и Каламуне, на границе между Сирией и Ливаном.

В соответствии с условиями соглашения, около 9.000 человек, как боевиков "Джабхат ан-Нусра", так и членов их семей покинут приграничный район и будут перевезены в город Идлиб, над которым эта группировка недавно установила контроль.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", на каждую группу суннитов, покидающую район, будет освобожден из плена один боевик "Хизбаллы". При этом неясно, по какому "курсу" совершается данный обмен.

Затем боевики ливанской группировки начнут наступление на "Исламское государство", также контролирующее территории в районе Каламуна.

Между тем, лидер Ливанских сил и один из наиболее влиятельных христианских политиков Ливана Самир Джаджа призвал немедленно разоружить "Хизбаллу", По его словам, военные успехи группировки делают ее более влиятельной, подрывая стабильность государства.

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