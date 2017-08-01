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Ближний Восток

Министр обороны Ирана настаивает: запуск космической ракеты был успешным

время публикации: 14:32 | последнее обновление: 14:35 блог версия для печати фото
Хосейн Дехкан

Министр обороны Исламской республики Иран Хоссейн Дехкан заявил, что состоявшийся 27 июля запуск ракеты-носителя "Симорг" прошел успешно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

"Мы не ожидаем от США, что они подтвердят факт успешных испытаний", - сказал министр, комментируя сообщения американских источников, согласно которым испытания космической ракеты прошли неудачно.

Согласно телеканалу IRINN, ракета была запущена с нового космодрома, носящего имя основателя Исламской республики аятоллы Хомейни. Она предназначена для вывода на орбиту спутников, и способна доставить спутник массой до 250 кг на орбиту до 50 км.

Однако США, Израиль и другие страны полагают, что космическая программа Ирана – не более, чем маскировка разработок межконтинентальных баллистических ракет. Ракетные разработки не запрещены венскими соглашениями, однако подпадают под действия резолюций ООН.

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