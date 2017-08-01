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Ближний Восток

Саудовская Аравия возводит курорты на Красном море

время публикации: 11:57 | последнее обновление: 11:58 блог версия для печати фото
Саудовская Аравия возводит курорты на Красном море

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман объявил о новой инициативе, ставшей частью плана диверсификации экономики "Саудовская Аравия-2030". Она предусматривает развитие побережья Красного моря как туристической зоны.

Особое внимание будет уделено десяткам островков, расположенных вблизи заповедной зоны уснувших вулканов Харрат аль-Рахат. Предполагается также привлечь туристов на коралловые рифы и в исторические места на Аравийском полуострове.

Туризм – один из краеугольных камней плана «Саудовская Аравия-2030». При этом в Эр-Рияде заявляют, что целевая аудитория новых проектов – жители других государств региона. Несложно понять, что речь идет о суннитах.

"Цель нового проекта – развитие международного туризма на Красном море. Оно станет местом отдыха, оздоровления и развлечений, дав пример здорового и активного общества", - говорится в заявлении, распространенном местными СМИ.

Сумма инвестиций в проект не разглашается. Предполагается, что работы по его реализации начнутся во второй половине 2019 года и завершатся в 2022 году.

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