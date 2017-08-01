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Ближний Восток

Процесс против путчистов в Турции, сотни человек на скамье подсудимых

время публикации: 10:46 | последнее обновление: 10:48 блог версия для печати

В Турции начинается крупнейший судебный процесс по делу о попытке свержения власти в июле 2016 года. На скамье подсудимых – 486 человек. Для суда в окрестностях Анкары было выстроено специальное присутствие.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в убийстве, нарушении конституции, вступлении в заговор с целью свержения законной власти, членстве в "террористической группировке Фетхуллы". Проживающий в США богослов Фетхулла Гюлен считается организатором путча.

Среди подсудимых – бывший командующий ВВС генерал Акын Озтюрк, который, как предполагается, возглавлял группу военных, поднявших мятеж. Штабом путчистов была авиабаза Акинчи, откуда самолеты летали бомбить правительственные здания в Анкаре.

Профессора теологии Адиля Оксуза судят заочно. Утверждается, что он был "имамом" восставших. Помимо духовного руководства, он, якобы, отвечал за связи мятежников с Гюленом.

Напомним, что оппозиция приветствовала разгром путча как победу демократических сил над военной диктатурой. Однако президент Реджеп Тайип Эрдоган воспользовался успехом, чтобы начать чистки несогласных и установить режим личной власти.

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