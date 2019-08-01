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Ближний Восток

Израильский араб, воевавший за ИГ и плененный курдами, просит Нетаниягу вернуть его на родину

время публикации: 09:08 | последнее обновление: 09:59 блог версия для печати фото
Израильский араб на службе ИГ, плененный курдами, просит Нетаниягу вернуть его на родину
Израильский араб, воевавший за ИГ и плененный курдами, просит Нетаниягу вернуть его на родину
Израильский араб, воевавший за ИГ и плененный курдами, просит Нетаниягу вернуть его на родину

Находящийся в курдском плену израильский араб Сайяф Шариф Дауд, воевавший в рядах террористической группировки "Исламское государство", в интервью телеканалу "Аль-Арабия" обратился на иврите к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с просьбой помочь ему вернуться на родину.

"Я прошу премьер-министра Биньямина Нетаниягу: я гражданин Израиля, и я знаю, что ты глава правительства демократического государства, и не делаешь различий между арабами, евреями или друзами. Возглавляемое тобой государство великое, и его боятся. И я прошу тебя помочь мне вернуться домой. Мне очень тяжело находиться в тюрьме", – заявил он в эфире крупнейшего саудовского телеканала.

Отметим, что недавно интервью с Даудом опубликовала арабская служба BBC. В том интервью журналист Фирас Килани поинтересовался, почему он присоединился именно к ИГ, добавив, что, по мнению большинства арабских зрителей канала, он скорее должен был стать защитником своей земли.

"Думаю, мой ответ вас удивит. Я пережил вторую интифаду, видел войну, жил и на Западном берегу, и в Израиле. Израиль не совершает даже одного процента того, что сделал Башар Асад. Израильтяне не насилуют женщин, не показывают их голыми по телевидению. Они воюют, но не ведут себя как варвары", – сказал джихадист.

Килани поинтересовался, кем ощущает себя его собеседник: израильтянином или палестинцем. "Я и израильтянин, и палестинец", – заявил Сайяф, добавив, что не стал присоединяться к ХАМАСу, потому что отец велел ему не вступать ни в эту группировку, ни в ФАТХ.

Он признался, что хотел бы вернуться в Израиль и жить нормальной жизнью: "Израиль – демократическое государство. Я ни разу не сталкивался там с несправедливостью. Арабы и евреи живут вместе. К нам относятся точно так же, как к евреям".



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