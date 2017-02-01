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Ближний Восток

ТОП соцсетей: саудовский принц купил авиабилеты для своих 80-ти соколов

время публикации: 08:42 | последнее обновление: 08:48 блог версия для печати фото
ТОП соцсетей: саудовский принц купил авиабилеты для своих 80-ти соколов

На этой неделе одной из самых популярных публикаций в соцсетях стало сообщение блогера lensoo на социальном новостном сайте Reddit, проиллюстрированное фотографией с подписью: "Мой друг-капитан прислал мне эту фотографию. Саудовский принц купил билеты для своих 80-ти соколов".

На снимке, который "лайкнули" и перепечатали десятки тысяч пользователей различных соцсетей, можно увидеть множество соколов, отправившихся в полет в салоне пассажирского самолета.

РИА Новости напоминает, что подобные фотографии уже попадали в сеть. Так, четыре года назад один из членов королевской семьи Саудовской Аравии таким же способом вывозил пернатых на охоту. Тогда, в декабре 2012-го, принц Мухаммад аль-Кабира, заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии, провез на территорию России 49 охотничьих соколов, в том числе 16 представителей редких видов. Он был задержан в аэропорту сотрудниками Росприроднадзора по подозрению в контрабанде.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 декабря 2012 г.
Скандал в Москве: саудовский принц привез в Россию 49 охотничьих соколов







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