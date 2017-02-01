1 февраля 2017 г.
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Ближний Восток

Тегеран признал, что провел испытания баллистической ракеты

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:30 блог версия для печати фото
Тегеран признал, что провел испытания баллистической ракеты (иллюстрация)

Иран подтверждает, что провел испытания баллистической ракеты, однако настаивает на том, что этот шаг не является нарушением "ядерного" соглашения, заключенного летом 2015 года, сообщает в среду, 1 февраля, издание Gulf News.

"Испытания были проведены в рамках ранее составленного плана с целью укрепить оборонную мощь страны, они не противоречат заключенному соглашению и резолюции Совбеза ООН №2231" – приводит издание слова министра обороны Ирана Хусейна Дехгана.

Напомним, что в рамках указанной резолюции Тегерану запрещается разрабатывать ракеты, способные нести ядерный заряд.

"Мы заранее объявили о том, что будем развивать программы, нацеленные на защиту наших национальных интересов, и никто не сможет повлиять на наше решение", – заявил Дехган в интервью полуофициальному агентству новостей ISNА.

"Мы надеемся, что наши оборонные программы не будут использованы новой администрацией Белого дома в качестве предлога для усиления напряженности " – предупредил накануне глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Эти комментарии предваряют экстренные консультации в Совбезе ООН, которые затребовал в связи с данными испытаниями Вашингтон. Никки Хэйли, глава американской делегации в ООН, уже назвала действия Ирана "совершенно неприемлемыми": "США не наивны и не намерены оставаться в стороне", – заявила Хэйли.

Отметим, что депутат Палаты представителей от Флориды Элси Хастингс внесла в Конгресс США резолюцию о применении военной силы против Ирана, о чем пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на базу данных ведомства. "Резолюция разрешает президенту использовать вооруженные силы США в случае необходимости для предотвращения получения Ираном ядерного оружия", поясняется в документе.

30 января американский телеканал Fox News со ссылкой на официальные источники в правительстве США передал, что 29 января Иран провел испытания баллистической ракеты.

Испытания проводились на полигоне Семнам, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. Ракета пролетела 956 километров, после чего взорвалась в воздухе. Испытания признаны неудавшимися. 31 января Совет Безопасности ООН по запросу США проведет экстренное совещание в связи с осуществленными этими ракетными испытаниями, нарушающими резолюцию № 2231 Совета безопасности. Она запрещает Ирану проведение испытаний ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Ранее Джавад Зариф заявил, что Тегеран не будет использовать свой ракетный арсенал для атаки другого государства, но отказался подтверждать факт испытаний баллистической ракеты.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
Зариф: Иран не будет использовать баллистические ракеты для атаки
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
СБ ООН на экстренном совещании обсудит испытания баллистических ракет в Иране
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
Fox News: Иран провел испытания баллистической ракеты







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