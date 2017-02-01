Лавров в Абу-Даби: приглашение в Москву Нетаниягу и Аббаса остается в силе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Российско-арабском форуме сотрудничества, проходящем в Абу Даби (ОАЭ), в среду, 1 февраля, заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о проведении в Москве прямых переговоров лидеров Израиля и Палестины по урегулированию конфликта остается в силе, сообщает ТАСС.

"Необходимо сделать все для начала прямого диалога между руководителями Палестины и Израиля. Как известно, президент Путин предложил провести встречу Махмуда Аббаса и Биньямина Нетаниягу в Москве для начала прямого разговора о том, как разблокировать мирный процесс. Это приглашение остается в силе, мы признательны за то, что стороны в принципе его приняли", – цитирует агентство заявление Лаврова.

Это выступление цитируется также израильскими и палестинскими СМИ.

30 января, выступая перед участниками встречи на высшем уровне государств Африканского союза, председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас возложил на Израиль ответственность за тупик, в который зашел переговорный процесс. Он также призвал международное сообщество содействовать реализации резолюции №2334 Совета Безопасности ООН, которая признает поселения преградой на пути мирного урегулирования. Тогда же Аббас сообщил, что принимает приглашение российского президента провести в Москве саммит с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Встреча Аббаса и Нетаниягу в Москве первоначально планировалась на 9 сентября 2016 года. Но незадолго до этой даты стало известно, что переговоры переносятся на неопределенный срок. Хотя еще 5 сентября пресс-служба главы правительства Израиля сообщала, что Биньямин Нетаниягу выразил готовность к переговорам без предварительных условий. После переноса даты встречи официальный Иерусалим заявлял, что израильский премьер продолжает подтверждать готовность к переговорам с Аббасом.

В Рамалле обвиняют израильскую сторону в отказе от возобновления контактов с палестинской администрацией на политическом уровне. При этом высказывается предположение, что руководство Израиля не хочет вести какие-либо переговоры, пока не станет известно имя нового президента США.

Палестинская сторона ранее неуклонно выдвигала два условия возобновления переговорного процесса: замораживание строительства в поселениях и освобождение группы заключенных в соответствие с ранними договоренностями. Израиль отвергает эти требования.