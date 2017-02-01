Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 1 февраля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 1 февраля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 12 палестинских арабов, семеро из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе пятеро активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в районе Аль-Хадер, южнее Бейт Лехема, была закрыта автомастерская, владелец которой обвиняется в попытке совершения атаки против военных на 60-й трассе с применением самодельного взрывного устройства (попытка теракта была предпринята 14 ноября 2016 года).