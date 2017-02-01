Мэр деревни Сильвад: "Поселенцев Амоны надо вернуть в Европу"

Глава муниципалитета деревни Сильвад в Палестинской автономии, рядом с которой расположены поселение Офра и форпост Амона призвал выселить жителей Амоны в Европу.

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По словам мэра, Абд Рахмана Абу Салаха, единственным решением для жителей Амоны будет вернуться в Европу, откуда они приехали.

Абу Салах входит в число тех, кто оспаривал в Высшем суде справедливости Израиля компромиссное решение о переносе зданий Амоны, построенных на частных землях, на соседние участки.