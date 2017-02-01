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Ближний Восток

Опубликован полный текст российской версии проекта конституции Сирии

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати

1 февраля российское государственное агентство РИА Новости опубликовало полный текст проекта новой сирийской конституции, предложенный РФ участникам переговоров в Астане.

Согласно этому документу, Сирия объявляется государством с республиканской формой правления, где официальным языком является арабский, однако государственные органы и организации Курдской культурной автономии пользуются арабским и курдским языкам как равнозначными.

Примечательно, что нигде в тексте проекта конституции не говорится о том, что Сирия – арабская или мусульманская страна. В то же время, нигде, кроме 4-й статьи, посвященной государственному языку, не упомянута Курдская автономия.

"В Сирии уважаются все религии и религиозные организации, обеспечивается свобода выполнения всех религиозных ритуалов, не нарушающих общественный порядок. Религиозные организации равны перед законом", – сказано в статье 3 проекта конституции.

"Политическая система государства основывается на принципе политического плюрализма и формирования органов власти демократическим образом с помощью тайного голосования", – говорится в 5-й статье.

6-я статья начинается со слов: "В Сирии признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Общественные объединения равны перед законом". И там же: "Сирия осуждает терроризм во всех его проявлениях и обеспечивает защиту своих территорий и населения от террористических угроз".

"Сирия строит свои отношения с другими государствами на основе принципов добрососедства, сотрудничества, взаимной безопасности и других принципов, предусмотренных международно-правовыми нормами. Сирия отвергает войну как средство посягательства на независимость других государств и как способ решения международных конфликтов", – гласит 8-я статья проекта конституции Сирии, предложенного Россией.

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