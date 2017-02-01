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Ближний Восток

Рамат-ганский "Сафари" передал Палестинской автономии четырех зебр

время публикации: 09:21 | последнее обновление: 09:21 блог версия для печати фото
Зебра в рамат-ганском "Сафари"

Рамат-ганский зоологический центр "Сафари" при посредничестве гражданской администрации ЦАХАЛа в Иудее и Самарии передал расположенному в Палестинской автономии зоопарку четырех зебр.

В зоопарк Калькилии были переданы два самца и две самки зебры.

В гражданской администрации отмечают, что ранее уже имели опыт переправки в Палестинскую автономию других животных, таких как львы и бегемоты.

В августе прошлого года из сектора Газы в зоопарки ЮАР, Иордании и Израиля были переправлены тигр, две черепахи, два орла, пеликан, эму, два дикобраза и олень, находившиеся на грани голодной смерти.

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