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Ближний Восток

На границе Газы прошел очередной "спокойный марш" в поддержку заключенных

время публикации: 1 февраля 2019 г., 20:42 | последнее обновление: 1 февраля 2019 г., 20:47 блог версия для печати фото

В пятницу, 1 февраля, на границе сектора Газы прошел очередной этап "марша возвращения". По предварительным данным, в нем приняли участие около 11 тысяч арабов.

Комитет по организации "марша возвращения" заявил, что нынешняя акция прошла под лозунгом "Наши заключенные не одиноки". Она была адресована "палестинцам, находящимся в израильских тюрьмах".

По данным минздрава Газы, в результате "марша" 32 участника беспорядков получили ранения; десятки "демонстрантов" получили отравления слезоточивым газом.

За несколько часов до начала "марша" в Газе состоялась трехсторонняя встреча председателя политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, генерал-майора Ахмада Абд аль-Халика, отвечающего за "палестинскую тему" в египетской разведке, и специального посланника ООН по Ближнему Востоку Николая Младенова.

Младенов прибыл в Газу через КПП "Эрез" из Рамаллы, где накануне вел переговоры с Саибом Арикатом, генеральным секретарем исполкома "Организации освобождения Палестины".

Темой обсуждения на встрече в Газе стали условия соблюдения режима прекращения огня и ослабления блокады сектора.

Отметим, что на прошлой неделе специальный посланник Катара Мухаммад аль-Эмади заявил, что, приняв "катарские деньги", "палестинцы смогут продолжать свои демонстрации, направленные на то, чтобы мир увидел их страдания, однако эти акции останутся спокойными".

Катарский спецпосланник подчеркнул также, что за помощью Катара стоит "лишь желание помочь народу Газу в трудных условиях, поэтому нельзя интерпретировать эту помощь как попытку сломить сопротивление палестинцев".

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