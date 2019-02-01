США прекращают финансировать силовые структуры Палестинской автономии

В пятницу, 1 февраля, в США вступил в силу новый закон о борьбе с террором, позволяющий подавать иски против любых структур, получающих финансирование от США.

В связи с этим руководство Палестинской автономии объявило, что полностью отказывается от американской финансовой помощи. Большая часть выплат была прекращена администрацией Дональда Трампа в 2017-2018 годах, однако до последнего момента США продолжали перечислять средства на миссию координатора США по вопросам безопасности (USSC).

USSC была создана 14 лет назад для координации действий с силовыми структурами ПА. Ее бюджет, в размере 61 миллион долларов в год, в немалой степени формировал зарплатный фонд служб безопасности в Рамалле.

Также финансирования лишатся 10 израильско-палестинских некоммерческих организаций, в значительной степени опиравшихся на американские деньги через агентство USAID.

Как отмечает Даниэль Сириоти в газете "Исраэль а-Йом", прекращение финансирования координации с силовыми структурами в ПА вызвало серьезную обеспокоенность руководства израильских служб безопасности, лоббирующих внесение изменений в американский закон. На текущий момент в Иерусалиме ищут способы сохранить финансирование или найти новые источники для него.

В интервью радиостанции "Кан Бет" министр Юваль Штайниц прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив, что в данном случае Израиль оказался между молотом и наковальней: "С одной стороны мы имеем подстрекательство к террору со стороны руководства Палестинской автономии, а с другой – плодотворное сотрудничество с силовыми структурами автономии по предотвращению терактов. Нам придется что-то придумать, чтобы предотвратить ослабление силовых структур автономии".





