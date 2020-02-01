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NEWSru.co.il :: Ближний Восток1 февраля 2020 г., 14:57

Аббас на встрече в ЛАГ заявил о прекращении контактов с Израилем и США

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Махмуд Аббас

В субботу, 1 февраля, министры иностранных дел арабских стран встретились в Каире, в штаб-квартире Лиги арабских государств, чтобы обсудить "сделку века", предложенную президентом США Дональдом Трампом. На встречу, которая была созвана по инициативе палестинской стороны, прибыл председатель палестинской администрации Махмуд Аббас, сообщает "Гаарец".

Он заявил, что одного только пункта об "Иерусалиме – столице Израиля" хватит для того, чтобы "сделка века" никогда не была принята палестинцами. Напомним, в "сделке века" указано, что "палестинское государство будет создано со столицей в "Восточном Иерусалиме"; при этом "Иерусалим останется единым и неделимым".

"Мы сообщили Израилю и Соединенным Штатам, что прекращаем все контакты с ними, в том числе в сфере безопасности", - сказал Аббас, подчеркнув, что соответствующие письма уже направлены руководству Израиля и ЦРУ.

Отметим, что информация о прекращении координации действий в сфере безопасности между Израилем и ПА по состоянию на 1 февраля не появлялась в израильских СМИ. Ynet со ссылкой на собственные источники сообщает, что контакты в области безопасности между палестинской администрацией и Израилем продолжаются.

"Мы не хотим, чтобы вы выступали против Соединенных Штатов. Но мы хотим, чтобы мир поддержал палестинский народ. Король Саудовской Аравии сказал мне, что поддерживает нас. Король Иордании поддерживает нас", - заметил Махмуд Аббас во время встречи.

Ранее в Аммане и Анкаре неоднозначно комментировали "сделку века", давая понять, что она представляется слишком произраильской.

Во вторник, 28 января, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу представили в Белом доме американский план ближневосточного урегулирования, именуемый также "сделкой века". Израильское правительство и лидер оппозиции Бени Ганц приветствовали проект соглашения, тогда как палестинская сторона выступила резко против американской "сделки".



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