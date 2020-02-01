ВВС ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газы

В ночь на субботу, 1 февраля, военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы. Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что были нанесены удары по объектам боевиков террористической организации ХАМАС в северной части Газы: ВВС атаковали оружейные склады и подземную инфраструктуру террористов.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что израильские самолеты атаковали несколько целей в восточной части сектора. Агентство Safa сообщает, что израильские самолеты атаковали цель к северо-востоку от города Газа и объект боевиков к северу от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора (по сведениям ПИЦ, по этой цели было выпущено не менее пяти ракет, а потом примерно в том же районе была еще одна воздушная атака). Причинен значительный ущерб. Сведений о пострадавших нет.

Удары по целям в Газе стали ответом на ракетно-минометные обстрелы израильской территории. В пятницу, 31 января, территория Израиля неоднократно подвергалась обстрелам из сектора Газы.

В 22:43 в кибуцах Нир Ицхак и Суфа сработали сирены системы раннего оповещения о ракетном обстреле "Цева адом". Пресс-служба Армии обороны подтвердила, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы.

Предыдущий обстрел израильской территории был зафиксирован примерно в 20:23. Ракета была сбита системой ПРО. Пострадавших не было, ущерб причинен не был.

Ранее, около 15:00, из сектора Газы были выпущены три минометных снаряда по израильской территории. Израильские силы ПВО сбили один из них. Остальные снаряды упали на открытой местности. Вскоре после этого танк Армии обороны Израиля атаковал позицию террористической организации ХАМАС на юге сектора Газы. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что объект ХАМАСа был атакован в ответ на очередной обстрел израильской территории из Газы.

Кем были осуществлены ракетно-минометные обстрелы, неизвестно. ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые инциденты на границе на ХАМАС, контролирующий Газу с лета 2007 года.

30 января террористы также обстреливали территорию Израиля из Газы. В ночь на 31 января ЦАХАЛ наносил ответные удары по объектам боевиков в секторе.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок (по данным на 31 января).

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.



