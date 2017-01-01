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Ближний Восток

Лидер ХАМАС предложил федеративное управление Палестиной, "как в США или Швейцарии"

время публикации: 12:07 | последнее обновление: 12:11 блог версия для печати фото
Муса Абу Марзук

Заместитель председателя исполкома палестинской террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью телеканалу "Ар-Рада" предложил перестроить систему управления Палестиной по принципу федерации.

Абу Марзук заявил, что государство Палестина может взять за основу системы управления США или Швейцарии и, таким образом, разделить административные функции между властями на Западном берегу и в секторе Газы.

В руководстве партии ФАТХ и Организации Освобождения Палестины отвергли это предложение. Не поддержали инициативу Абу Марзука и в руководстве "Народного фронта освобождения Палестины", сообщает радиостанция "Решет Бет". В окружении Махмуда Аббаса заявили, что предложение Абу Марзука опасно, так как может усугубить внутрипалестинские противоречия.

Муса Абу Марзук. Краткая справка

Родился в 1951 году в Газе, где окончил среднюю школу, после чего перебрался в Египет и поступил в Каирский университет (закончил в 1977 году – дипломированный инженер).

До 1981 года работал в Египте менеджером на заводе. В 1981 году выехал в США, где в 1991-м защитил докторскую диссертацию в области промышленной инженерии.

В 1991 году был избран главой политбюро ХАМАСа, занимал этот пост до 1995 года.

В 1992-1995 годах проживал в Иордании. Потом снова вернулся в США, и был арестован американскими спецслужбами сразу по прибытии в аэропорт имени Кеннеди.

В мае 1997 года вышел на свободу и вернулся в Иорданию, где продолжил работу в руководстве ХАМАСа.

В 1999 году власти Хашимитского королевства запретили деятельность ХАМАС на своей территории – Абу Марзук был вынужден уехать из Иордании. Сначала он отправился в Йемен, получив гражданство этой страны, а затем в Сирию, где проживал до 2013 года.

Несмотря на то, что в США Марзуку так и не было предъявлено никаких конкретных обвинений, в списках ФБР он до сих пор числится одним из самых опасных террористов в мире и разыскивается спецслужбами Израиля.

В 2002-2016 годах Абу Марзук выступал в роли одного из основных координаторов переговоров между ФАТХ и ХАМАС. В июле-августе 2014-го был главой делегации ХАМАС на переговорах в Каире по вопросам урегулирования конфликта между Израилем и Газой.



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