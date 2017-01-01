SOHR: боевая авиация продолжает бомбить Алеппо

В воскресенье, 1 января, боевые самолеты продолжали наносить удары по целям в районе Алеппо (на севере Сирии), сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

В сообщении не указывается, идет ли речь о сирийской или о российской авиации.

Согласно указанному источнику, есть разрушения и жертвы среди мирного населения.

Российские СМИ не сообщают о действиях военной авиации РФ в Сирии в течение последних суток.

Напомним, что с 23:00 29 декабря 2016 года в Сирии вступил в силу режим прекращения огня, в соответствии с соглашением, достигнутым между командованием сирийской регулярной армии и рядом оппозиционных группировок при посредничестве России и Турции. Прекращение огня не распространяется на боевиков ИГ и ряда других террористических группировок.