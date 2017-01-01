1 января 2017 г.
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Ближний Восток

Опубликована запись с камеры наблюдения в клубе Reina во время теракта. ВИДЕО

время публикации: 22:32 | последнее обновление: 22:32 блог версия для печати фото
Опубликована запись с камеры наблюдения в клубе Reina во время теракта. ВИДЕО

Следственные органы Турции опубликовали запись с камеры наблюдения, установленной в ночном клубе Reina, где в ночь на 1 января террорист открыл огонь по посетителям.

И хотя ранее премьер-министр Турции Йылдырым Бинали опроверг, опубликованные в СМИ свидетельства очевидцев, согласно которым нападавший был переодет Санта-Клаусом, на изображении с камеры можно увидеть на террористе новогоднюю шапочку Санты.

В ночь на 1 января в клубе Reina террористом были убиты 39 человек, около 70 человек были ранены. Одна из погибших: 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира.

Известно также, что среди погибших есть один гражданине Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана и Бельгии. Среди раненых есть турки, израильтянка, французы, ливанцы и болгарин.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 января 2017 г.
"Новогодний теракт" в Стамбуле унес жизни 39 человек. Ведется розыск террориста







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