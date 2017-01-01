В результате нападения на клуб Reina погиб охранник, переживший теракт около стадиона в Стамбуле

Сотрудник охранной фирмы Фатих Чакмак оказался одним из погибших в результате нападения на стамбульский клуб Reina, совершенного в ночь на 1 января террористом, вооруженным автоматом Калашникова.

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Как пишет сайт Daily Sabah, за несколько недель до того, 10 декабря, Фатих Чакмак охранял стадион Vodafone Arena, где проходил матч между "Бешикташем" и "Бурсаспором", а вскоре после окончания матча там был совершен теракт, жертвами которого стали 38 человек (в их числе 30 полицейских), 155 получили ранения. Тогда Чакмак не пострадал.

Издание напоминает, что власти Турции возложили ответственность за теракт около стадиона на "Рабочую партию Курдистана".