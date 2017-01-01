1 января 2017 г.
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17:32 Неизвестный открыл стрельбу по людям в мечети в "европейском квартале" Стамбула
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Ближний Восток

Неизвестный открыл стрельбу по людям в мечети в "европейском квартале" Стамбула

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
Неизвестный открыл стрельбу по людям в мечети в "европейском квартале" Стамбула

Турецкий телеканал NTV сообщил, что во второй половине дня 1 января неизвестный открыл стрельбу по людям в одной из мечетей в Стамбуле.

В результате инцидента ранены два человека. Пострадавшие доставлены в больницу.

ЧП произошло в мечети Гази Хасан-Паши в северной части так называемого европейского квартала Стамбула.

Правоохранительные органы сообщили, что произошедшие не связано с политикой.

Стрельба в мечети - это второй случай использования огнестрельного оружия в Стамбуле за последние сутки. Около часа ночи 1 января террорист, переодетый Санта-Клаусом, ворвался в помещение ночного клуба Reina и открыл беспорядочную стрельбу. В результате теракта убиты не менее 39 человек, около 70 получили ранения. Одна из погибших: 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира.

Известно также, что среди погибших есть один гражданине Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана и Бельгии. Среди раненых есть турки, израильтянка, французы, ливанцы и болгарин.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 января 2017 г.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле, не менее 39 убитых







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