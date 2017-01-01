Среди жертв теракта в Стамбуле граждане Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана, Израиля и Бельгии

Жертвами теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле стали не менее 15 иностранцев, среди них граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана и Израиля, сообщает турецкое агентство Anatolia.

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По данным саудовского агентства SPA, жертвами теракта стали пять подданных королевства, еще девять получили ранения. Подтверждена гибель трех иорданцев и двух тунисцев.

Ранее бельгийские СМИ со ссылкой на твиттер МИД Бельгии сообщали, что среди убитых есть гражданин этой страны.

Большинство погибших и раненых в результате этого теракта – граждане Турции.

Одна из погибших: 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира.

Среди раненых есть турки, израильтянка, французы, ливанцы и болгарин.

Примерно в час ночи террорист, переодетый Санта-Клаусом, ворвался в помещение ночного клуба Reina в Стамбуле и открыл беспорядочную стрельбу. В результате теракта убиты не менее 39 человек, около 70 получили ранения.





