Источники в Рамалле: Аббас согласился встретиться с Нетаниягу в Париже

Радиостанция "Решет Бет" со ссылкой на источник в Палестинской национальной администрации сообщает, что Рамалла ответила согласием на предложение Парижа организовать встречу между Махмудом Аббасом и Биньямином Нетаниягу.

По замыслу Парижа, встреча двух лидеров должна состояться на следующий день после окончания международной конференции, посвященной палестино-израильскому конфликту.

Источник в администрации Махмуда Аббаса отметил, что в Рамалле в настоящее время ожидают ответа от Нетаниягу, будет ли он участвовать в конференции. Корреспондент "Решет Бет" при этом отметил, что собеседник не смог ответить, приедет ли Махмуд Аббас на конференцию в Париж, если Биньямин Нетаниягу откажется в ней участвовать.

Ранее утром 1 января Саиб Арикат призвал участников конференции в Париже, если Израиль откажется признать Палестинское государство, сделать это в одностороннем порядке.

Конференция, посвященная палестино-израильскому конфликту, должна была состояться в конце декабря. Однако в 20-х числа декабря Париж сообщил, что ему требуется больше времени для организации мероприятия, и оно было перенесено на 15 января.

Отметим, что ранее канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что Биньямин Нетаниягу приедет в Париж для встречи с Махмудом Аббасом только в том случае, если Франция откажется от проведения международной конференции.