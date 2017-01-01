"Новогодний теракт" в Стамбуле унес жизни 39 человек. Ведется розыск террориста

В Турции продолжается операция по розыску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. В результате этого теракта были убиты не менее 39 человек, около 70 получили ранения. По данным турецких властей, среди жертв 15 или 16 иностранцев.

Одна из погибших: 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира.

Известно также, что среди погибших есть один гражданине Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана и Бельгии. Среди раненых есть турки, израильтянка, французы, ливанцы и болгарин.

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По данным служб безопасности, террорист воспользовался возникшей в клубе паникой, бросил свое оружие, и, смешавшись с толпой, скрылся.

По заявлению губернатора Стамбула Васила Шахина, нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, застрелил двух человек - охранника и невооруженного посетителя, находившихся у входа в ночной клуб. Шахин охарактеризовал происшествие как теракт.

Ранее СМИ сообщали, что террорист был переодет Санта-Клаусом. Турецкий телеканал NTV сообщает, что данными расследования не подтверждается, что на нападавшем был костюм Санты. Об этом также сообщил премьер-министр Турции Йылдырым Бинали.

Йылдырым Бинали также опроверг информацию о том, что спецслужбы США накануне празднования Нового года предупреждали турецких коллег о готовящемся теракте в ночном клубе Reina. Бинали отметил, что несколько дней назад посольство США, действительно, предупредило своих граждан угрозе терактов в Турции. Однако, по его словам, это предупреждение носило самый общий характер и не содержало конкретной информации.

Премьер-министр Турции также сообщил, что относительно личности преступника есть версии, однако озвучивать их не стал.

По данным посольства Израиля в Турции, в ночь на воскресенье, 1 января, в ночном клубе Reina в Стамбуле находились четыре гражданки Израиля. Одна из них, 18-летняя Мельбад Захар Насер, была ранена в результате террористического нападения, ее состояние от средней тяжести до тяжелого. Еще одной израильтянке потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. Лиан считалась пропавшей без вести, но позже в больнице было идентифицировано ее тело. Четвертая не пострадала и дала показания в полиции.

Министр внутренних дел Арье Дери сообщил, что государство возьмет на себя расходы по доставке тела Лиан Захар Насер в Израиль. По словам министра, государство обязано помочь семье девушки, погибшей в результате тяжелого теракта, доставить ее тело для захоронения на родину.

Турецкое агентство "Анадолу" особо отмечает, что президент Израиля Реувен Ривлин осудил теракт в ночном клубе Стамбула и выразил соболезнования родным и близких погибших. "Наши сердца с турецким народом. Этот теракт направлен против всего человечества", - написал Ривлин на турецком и английском языках в своем микроблоге в соцсети Twitter.

На момент нападения в клубе находились примерно 500 человек. После теракта нападавший забаррикадировался в туалете клуба. Рано утром 1 января турецкие СМИ со ссылкой на полицию Стамбула сообщили, что террорист, совершивший вооруженное нападение на ночной клуб Reina, ликвидирован. Но МВД Турции опровергло эти сведения

По сообщению свидетелей происшествия, многие люди, находившиеся в клубе, прыгали в воду пролива Босфор, пытаясь скрыться от огня террориста. Полиция и спасатели помогли этим людям выбраться из воды. На месте теракта находятся усиленные наряды полиции и бригады скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в больницы Стамбула.

Клуб Reina, расположенный в квартале Бешикташ, является одним из наиболее известных развлекательных мест в Стамбуле, и он очень популярен среди зарубежных туристов.

Президент США Барак Обама распорядился предоставить Турции любую посильную помощь в связи с терактом в Стамбуле.