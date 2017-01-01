Теракт в ночном клубе в Стамбуле, не менее 35 убитых

Примерно в час ночи террорист, переодетый Санта Клаусом, ворвался в помещение ночного клуба Reina в Стамбуле и открыл беспорядочную стрельбу. В результате теракта убиты не менее 35 человек, и десятки ранены.

По заявлению губернатора Стамбула Васила Шахина, нападавший, вооруженный автоматом, застрелил двух человек - охранника и невооруженного посетителя, находившихся у входа в ночной клуб. Шахин охарактеризовал просишествие как теракт.

На момент нападения в клубе находились примерно 500 человек. После теракта нападавший забаррикадировался в туалете клуба. К 4:00 израильского времени сообщений о судьбе нападавшего не было.

По сообщению свидетелей происшествия, многие люди, находившиеся в клубе, прыгали в воду пролива Босфор, пытаясь скрыться от огня террориста. Полиция и спасатели помогли этим людям выбраться из воды. На месте теракта находятся усиленные наряды полиции и бригады скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в больницы Стамбула. Район теракта оцеплен из опасения перед возможностью наличия там взрывных устройств.

По информации агентства Reuters, накануне была получена информация о готовящемся теракте в ночном клубе Reina. На фоне этого предупреждения была усилена охрана клуба, однако террорист сумел беспрепятственно проникнуть в помещение.

Клуб Reina, расположенный в квартале Бешикташ, является одним из наиболее известных развлекательных мест в Стамбуле, и он крайне популярен среди зарубежных туристов.

Президент США Барак Обама распорядился предоставить Турции любую посильную помощь в связи с терактом в Стамбуле.





