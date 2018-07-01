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Ближний Восток

Спецслужбы ФРГ считают, что Иран продолжает ядерные разработки

время публикации: 11:55 | последнее обновление: 12:30 блог версия для печати фото
Спецслужбы ФРГ считают, что Иран продолжает ядерные разработки
Спецслужбы ФРГ считают, что Иран продолжает ядерные разработки
Спецслужбы ФРГ считают, что Иран продолжает ядерные разработки

Германские спецслужбы пришли к выводу, что Исламская республика Иран продолжает работу над ядерной и ракетной программами. Необходимые для этого технологии иранцы пытаются раздобыть, в том числе, и в ФРГ.

Как сообщает сайт T Online со ссылкой на Федеральное ведомство по защите конституции, Иран нелегально закупает в Германии комплектующие и технологии, используемые для ядерных разработок. Эти сведения подтверждаются доказательствами.

Усовершенствуются и ракеты – особое внимание уделяется их точности. В то же время немецкие спецслужбы отмечают, что в последние два года активность иранской технологической разведки на территории ФРГ значительно снизилась.

Признавая, что Иран ведет разработки оружия массового поражения, Германия считает, что они не нарушают соглашений 2015 года. T Online напоминает, что и Международное агентство по атомной энергии подтвердило: Иран соблюдает условия Венского договора.

Согласно публикации, Германия – главный поставщик режиму аятолл комплектующих и технологий двойного назначения. При этом нередко используются подставные компании и третьи страны. Нередко сделки срывались благодаря бдительности таможни и руководства компаний.

Только в земле Северный Рейн-Вестфалия в 2016 году были пресечены 32 попытки незаконного приобретения комплектующих и технологий. Спецслужбы отмечают, что годом ранее им удалось пресечь 144 такие попытки. Активно действуют иранцы также в Гессене и Баден-Вюртемберге.

Особое внимание иранцев привлекают германские исследовательские центры и университеты. Были пресечены несколько атак иранских хакеров на германские научные учреждения. Кроме того, в Германии подозревают, что ученые, посещающие научные центры в рамках соглашений о сотрудничестве, связаны с иранской разведкой.



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