Спецслужбы ФРГ считают, что Иран продолжает ядерные разработки

Германские спецслужбы пришли к выводу, что Исламская республика Иран продолжает работу над ядерной и ракетной программами. Необходимые для этого технологии иранцы пытаются раздобыть, в том числе, и в ФРГ.

Как сообщает сайт T Online со ссылкой на Федеральное ведомство по защите конституции, Иран нелегально закупает в Германии комплектующие и технологии, используемые для ядерных разработок. Эти сведения подтверждаются доказательствами.

Усовершенствуются и ракеты – особое внимание уделяется их точности. В то же время немецкие спецслужбы отмечают, что в последние два года активность иранской технологической разведки на территории ФРГ значительно снизилась.

Признавая, что Иран ведет разработки оружия массового поражения, Германия считает, что они не нарушают соглашений 2015 года. T Online напоминает, что и Международное агентство по атомной энергии подтвердило: Иран соблюдает условия Венского договора.

Согласно публикации, Германия – главный поставщик режиму аятолл комплектующих и технологий двойного назначения. При этом нередко используются подставные компании и третьи страны. Нередко сделки срывались благодаря бдительности таможни и руководства компаний.

Только в земле Северный Рейн-Вестфалия в 2016 году были пресечены 32 попытки незаконного приобретения комплектующих и технологий. Спецслужбы отмечают, что годом ранее им удалось пресечь 144 такие попытки. Активно действуют иранцы также в Гессене и Баден-Вюртемберге.

Особое внимание иранцев привлекают германские исследовательские центры и университеты. Были пресечены несколько атак иранских хакеров на германские научные учреждения. Кроме того, в Германии подозревают, что ученые, посещающие научные центры в рамках соглашений о сотрудничестве, связаны с иранской разведкой.





