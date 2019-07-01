После удара по целям в Сирии на Кипре упал некий объект: ракета или самолет

Власти Северного Кипра заявляют, что в ночь на понедельник, 1 июля, на их территории упал некий объект, который, по всей видимости, был ракетой или самолетом.

На начальном этапе сообщалось, что речь идет о падении ракеты сирийского комплекса С-200. Израильская компания "Решет" со ссылкой на кипрские источники сообщает о падении ракеты комплекса С-300.

По другой версии, разбился самолет, возможно беспилотный. Но кипрские источники склоняются к версии о падении ракеты С-200 или С-300. Объект на фотографиях напоминает рулевой отсек этих ракет.

Этот объект упал около населенного пункта Ташкент (примерно в 20 км к северу от Никосии), сообщает местный сайт cyprus-mail.com. Никто не пострадал. Речь однозначно не идет о каком-либо кипрском летательном аппарате, заявляют власти Северного Кипра. По словам местных жителей, они увидели светлое пятно в небе, после чего были слышны три громких взрыва.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

См. фото на сайте RT

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8 — Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) July 1, 2019

Эксперты 13-го канала израильского ТВ заявляют, что в ходе отражения атаки в ночь на 1 июля сирийские ПВО не задействовали батареи зенитно-ракетного комплекса С-300. По их оценке, на территории Северного Кипра, скорее всего, упала ракета ЗРК С-200 (SA-5).

В то же время израильские СМИ со ссылкой на имеющиеся спутниковые снимки сообщают, что за последнее время сирийская армия развернула четыре батареи С-300 в Хомсе и Хаме.

Максимальная дальность для ракет С-200/С-300 при обстреле аэродинамической цели – 300 км. Между побережьем Сирии и северокипрским Ташкентом, где упал неопознанный объект, около 170 км.





