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Ближний Восток

Военный аналитик: на Кипре, скорее всего, разорвалась ракета С-200

время публикации: 10:52 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
С-200
Ташкент, Кипр

Кипрский военный аналитик Андреас Пентарас, которого цитирует агентство Reuters, в интервью Sigma TV заявил, что фрагменты, найденные около северокипрского населенного пункта Ташкент (другое название – Вуно, в 20 км к северу от Никосии), по всей видимости, являются частью рулевого отсека ракеты С-200 советского или российского производства. По его данным, на фрагментах найдены надписи на русском языке.

По мнению Пентараса, сирийские ПВО могли атаковать ошибочную воздушную цель из-за того, что противник использовал системы радиоэлектронной борьбы.

На данном этапе нет официального подтверждения этой информации. Фрагменты собраны, маркировка изучается специалистами.

Власти Северного Кипра ранее заявляли, что в ночь на понедельник, 1 июля, на их территории упал некий объект. Речь однозначно не идет о каком-либо кипрском летательном аппарате, заявляют власти Северного Кипра. Уже на начальном этапе сообщалось, что речь идет о падении ракеты сирийского комплекса С-200. Позже израильская компания "Решет" со ссылкой на кипрские источники сообщала о падении ракеты комплекса С-300, впоследствии эта версия была отвергнута.

Предполагалось, что на Кипре мог разбиться самолет, возможно беспилотный. Но и эта версия была отклонена специалистами.

Местный сайт cyprus-mail.com отмечал, что в результате этого инцидента никто не пострадал. По словам местных жителей, они увидели светлое пятно в небе, после чего были слышны три громких взрыва.

Максимальная дальность для ракет С-200/С-300 при обстреле аэродинамической цели – 300 км. Между побережьем Сирии и северокипрским Ташкентом, где упал неопознанный объект, около 170 км. Факт падения ракеты класса "земля-воздух" на таком значительном удалении от места запуска означает, что была отключена или не сработала система самоликвидации ракеты.

Судя по сообщениям сирийских СМИ, ракета была запущена по израильским самолетам, находившимся над Средиземным морем, во время отражения воздушного удара, нанесенного по целям около Дамаска и в районе Хомса.

Северный Кипр пока не заявлял протест в связи с действиями армии Сирии или армии Израиля.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июля 2019 г.
По оценке властей, на территории Северного Кипра разорвалась ракета, выпущенная из Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июля 2019 г.
13-й телеканал: ПВО Сирии не задействовали С-300 при отражении атаки, на Кипре упала ракета С-200
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июля 2019 г.
SOHR опубликовал данные о целях, атакованных ЦАХАЛом в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июля 2019 г.
После удара по целям в Сирии на Кипре упал некий объект: ракета или самолет
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 июля 2019 г.
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