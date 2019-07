Военный аналитик: на Кипре, скорее всего, разорвалась ракета С-200

Кипрский военный аналитик Андреас Пентарас, которого цитирует агентство Reuters, в интервью Sigma TV заявил, что фрагменты, найденные около северокипрского населенного пункта Ташкент (другое название – Вуно, в 20 км к северу от Никосии), по всей видимости, являются частью рулевого отсека ракеты С-200 советского или российского производства. По его данным, на фрагментах найдены надписи на русском языке.

По мнению Пентараса, сирийские ПВО могли атаковать ошибочную воздушную цель из-за того, что противник использовал системы радиоэлектронной борьбы.

На данном этапе нет официального подтверждения этой информации. Фрагменты собраны, маркировка изучается специалистами.

Власти Северного Кипра ранее заявляли, что в ночь на понедельник, 1 июля, на их территории упал некий объект. Речь однозначно не идет о каком-либо кипрском летательном аппарате, заявляют власти Северного Кипра. Уже на начальном этапе сообщалось, что речь идет о падении ракеты сирийского комплекса С-200. Позже израильская компания "Решет" со ссылкой на кипрские источники сообщала о падении ракеты комплекса С-300, впоследствии эта версия была отвергнута.

Предполагалось, что на Кипре мог разбиться самолет, возможно беспилотный. Но и эта версия была отклонена специалистами.

Местный сайт cyprus-mail.com отмечал, что в результате этого инцидента никто не пострадал. По словам местных жителей, они увидели светлое пятно в небе, после чего были слышны три громких взрыва.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8